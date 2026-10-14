Lo están espiando desde su celular: la aplicación que expertos recomiendan desinstalar ahora mismo

Las personas pueden estar siendo espiadas a través de sus celulares sin siquiera darse cuenta. Aunque estos dispositivos se han convertido en grandes aliados para la comunicación, el entretenimiento y el acceso a la información, también representan un objetivo para los ciberdelincuentes.

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El interés de los atacantes radica, en parte, en la cantidad de información que los usuarios almacenan en sus teléfonos, como contraseñas, correos electrónicos, fotografías, videos y datos bancarios. Para acceder a esta información, una de las estrategias que utilizan es el espionaje mediante aplicaciones maliciosas.

El propósito no siempre es robar dinero de forma inmediata. En muchos casos, los criminales buscan conocer los hábitos de una persona, identificar sus contactos, revisar sus conversaciones o recopilar datos que les permitan preparar ataques más específicos.

Según los permisos concedidos y las capacidades del programa, estas aplicaciones pueden intentar acceder al micrófono, la cámara, los mensajes y los archivos del dispositivo. Algunas incluso registran la actividad del usuario sin que este advierta lo que sucede.

Imagen de referencia de una persona usando su celular hackeado. Foto: HappyEva - stock.adobe.com

De acuerdo con Kaspersky, el spyware puede recopilar diferentes tipos de información sin que el propietario del dispositivo lo note. Mientras algunas variantes rastrean los hábitos de navegación con fines publicitarios, otras buscan obtener datos más sensibles, como la ubicación, los contactos, las fotografías, las conversaciones y las credenciales de acceso.

Entre las principales amenazas se encuentran los keyloggers, que registran las pulsaciones del teclado; los programas diseñados para robar contraseñas y datos de acceso y los troyanos bancarios, que buscan comprometer las cuentas financieras.

También existen aplicaciones espía para celulares que permiten vigilar llamadas, contactos y desplazamientos. Otras pueden intentar activar la cámara o el micrófono para grabar imágenes y sonidos. A esto se suman los rastreadores de cookies, que recopilan información sobre la actividad en internet y pueden utilizarla para mostrar publicidad personalizada.

Ciberdelincuente oculto hackeando un celular. Foto: Getty Images / Surasak Suwanmake

¿Cómo puede llegar el spyware al celular?

Una de las vías más comunes es la descarga de aplicaciones o programas fraudulentos, aunque también puede instalarse al abrir enlaces maliciosos recibidos por correo electrónico o visitar páginas web falsas.

Incluso puede esconderse en videojuegos y aplicaciones que parecen legítimos. Asimismo, alguien con acceso físico al teléfono podría instalarlo sin autorización.

Para reducir el riesgo, los expertos recomiendan mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizados, utilizar contraseñas seguras y revisar los permisos que se conceden a cada programa. También conviene evitar enlaces y archivos sospechosos, tener precaución al conectarse a redes wifi públicas y utilizar herramientas de seguridad confiables.