Suscribirse

Tecnología

Guía básica para crear stickers desde WhatsApp sin necesidad de descargar aplicaciones

Los stickers permiten expresar emociones, reacciones o situaciones de una manera visual que es rápida y fácil de entender.

Redacción Tecnología
19 de agosto de 2025, 7:58 p. m.
Crear stickers en WhatsApp es más fácil con herramientas integradas para fotos.
La app facilita convertir imágenes en stickers sin usar programas adicionales. | Foto: Semana - Getty - Tenor

Uno de los elementos más significativos que ha llegado al ámbito de la comunicación digital son los stickers, un nuevo lenguaje que ha ganado popularidad por su capacidad para transmitir emociones con humor y creatividad, añadiendo un toque distintivo a las conversaciones. Estos pequeños gráficos, que varían desde simples imágenes hasta complejas ilustraciones animadas, han logrado destacarse en aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

A diferencia de los emojis, que a menudo resultan limitados en términos de expresión, los stickers ofrecen un espectro más amplio de posibilidades creativas. Los usuarios pueden elegir entre miles de opciones disponibles, o incluso crearlos personalizados.

Este fenómeno ha ganado adeptos con el tiempo, y cada vez más personas buscan integrar estos elementos gráficos en sus cuentas de redes sociales, como es el caso de WhatsApp, servicio de mensajería líder en el mundo, propiedad de Meta.

Con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario y garantizar la seguridad de la aplicación, WhatsApp ha revelado que ciertos celulares perderán su compatibilidad a partir del 1 de noviembre de 2024.
WhatsApp tiene una función que permite crear stickers personalizados. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Aunque existen diversas plataformas diseñadas para ofrecer paquetes de stickers que pueden instalarse en estas aplicaciones, Meta ha simplificado el proceso al permitir a los usuarios crear y agregar stickers directamente dentro de la misma aplicación.

Contexto: https://www.semana.com/tecnologia/articulo/modo-capitan-america-en-whatsapp-que-es-y-como-activarlo-en-simples-pasos/202510/

El proceso para crear stickers en WhatsApp es sencillo y más rápido de lo que muchos imaginan. Según las instrucciones detalladas en el centro de ayuda de la aplicación, se deben seguir estos pasos:

  1. Abrir la ‘app’ y acceder a un chat donde se desee crear el sticker.
  2. En el menú de opciones, seleccionar la opción “Stickers”.
  3. Tocar el ícono de lápiz con destellos para crear un sticker. Luego, elegir la opción “Usar una foto” y seleccionar o capturar una imagen.
  4. En la pantalla de edición, el usuario puede elegir entre varias opciones predefinidas y añadir personalización. Algunas de las opciones incluyen:
  6. Para enviar el sticker, basta con tocar el ícono del avión de papel.

Este proceso puede repetirse con varias imágenes, lo que permite crear un catálogo personalizado para compartir con amigos, familiares o en los grupos de WhatsApp.

Para que estos gráficos se carguen y funcionen correctamente, deben cumplir con ciertos requisitos técnicos, según lo indicado por WhatsApp en su página oficial:

.
WhatsApp es una aplicación de mensajería ampliamente usada en el mundo. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Estáticos

  • Tamaño máximo: El tamaño del archivo no debe superar los 100 KB, lo que garantiza una carga rápida.
  • Número de stickers por paquete: Un paquete puede contener hasta 30 stickers.
  • Resolución: Los stickers deben tener una resolución de 512 x 512 píxeles, lo que asegura una visualización clara y nítida.

Animados

  • Tamaño máximo: Los stickers animados pueden alcanzar hasta 500 KB, un tamaño considerablemente mayor que el de los estáticos.
  • Número de stickers por paquete: Al igual que los estáticos, los paquetes de stickers animados pueden incluir hasta 30 elementos.
  • Duración de la animación: La animación no debe superar los 10 segundos, lo que permite mantener la experiencia dinámica sin que el sticker sea demasiado intrusivo.
  • Resolución: Deben tener una resolución de 512 x 512 píxeles, garantizando una buena visualización en cualquier plataforma o dispositivo.
Contexto: Cómo mejorar la calidad de tu televisor: desactiva esta función que arruina la imagen

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pilas viajeros: los errores al entrar a Estados Unidos que pueden costarle muy caro

2. Real Madrid sufrió en su debut por la liga española: así le fue a Franco Mastantuono

3. Otro golpe para el petrismo en la Comisión Segunda del Senado, que atiende asuntos internacionales: presidencia quedó en manos de la oposición

4. ¿Puede Trump realmente eliminar el voto por correo y las máquinas de votación?

5. Abusó de una mujer y luego la amenazó para evitar la denuncia. La víctima fue perseguida por el agresor

LEER MENOS

Noticias relacionadas

stickers de WhatsAppwhatsappRedes sociales

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.