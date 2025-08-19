Guía básica para crear stickers desde WhatsApp sin necesidad de descargar aplicaciones

Uno de los elementos más significativos que ha llegado al ámbito de la comunicación digital son los stickers, un nuevo lenguaje que ha ganado popularidad por su capacidad para transmitir emociones con humor y creatividad, añadiendo un toque distintivo a las conversaciones. Estos pequeños gráficos, que varían desde simples imágenes hasta complejas ilustraciones animadas, han logrado destacarse en aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

A diferencia de los emojis, que a menudo resultan limitados en términos de expresión, los stickers ofrecen un espectro más amplio de posibilidades creativas. Los usuarios pueden elegir entre miles de opciones disponibles, o incluso crearlos personalizados.

Este fenómeno ha ganado adeptos con el tiempo, y cada vez más personas buscan integrar estos elementos gráficos en sus cuentas de redes sociales, como es el caso de WhatsApp, servicio de mensajería líder en el mundo, propiedad de Meta.

WhatsApp tiene una función que permite crear stickers personalizados. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Aunque existen diversas plataformas diseñadas para ofrecer paquetes de stickers que pueden instalarse en estas aplicaciones, Meta ha simplificado el proceso al permitir a los usuarios crear y agregar stickers directamente dentro de la misma aplicación.

El proceso para crear stickers en WhatsApp es sencillo y más rápido de lo que muchos imaginan. Según las instrucciones detalladas en el centro de ayuda de la aplicación, se deben seguir estos pasos:

Abrir la ‘app’ y acceder a un chat donde se desee crear el sticker. En el menú de opciones, seleccionar la opción “Stickers”. Tocar el ícono de lápiz con destellos para crear un sticker. Luego, elegir la opción “Usar una foto” y seleccionar o capturar una imagen. En la pantalla de edición, el usuario puede elegir entre varias opciones predefinidas y añadir personalización. Algunas de las opciones incluyen: Para enviar el sticker, basta con tocar el ícono del avión de papel.

Este proceso puede repetirse con varias imágenes, lo que permite crear un catálogo personalizado para compartir con amigos, familiares o en los grupos de WhatsApp.

Para que estos gráficos se carguen y funcionen correctamente, deben cumplir con ciertos requisitos técnicos, según lo indicado por WhatsApp en su página oficial:

WhatsApp es una aplicación de mensajería ampliamente usada en el mundo. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Estáticos

Tamaño máximo: El tamaño del archivo no debe superar los 100 KB, lo que garantiza una carga rápida.

El tamaño del archivo no debe superar los 100 KB, lo que garantiza una carga rápida. Número de stickers por paquete: Un paquete puede contener hasta 30 stickers.

Un paquete puede contener hasta 30 stickers. Resolución: Los stickers deben tener una resolución de 512 x 512 píxeles, lo que asegura una visualización clara y nítida.

Animados