Los televisores se han convertido en una fuente de entretenimiento indispensable en la vida de las personas, permitiendo a los usuarios disfrutar de películas, series, música y juegos en línea.

Este dispositivo ofrece una experiencia más completa, especialmente gracias a la tecnología actual que permite la conexión a internet y el acceso a una gran variedad de contenido disponible en la web.

El mercado ofrece una amplia gama de modelos que se adaptan a las necesidades de los usuarios.

Sin embargo, al momento de comprar un televisor es importante considerar ciertas características clave para obtener la mejor calidad de audio e imagen.

Por ejemplo, el tipo de pantalla es un factor fundamental, ya que de ello depende la definición que se pueda disfrutar. Actualmente, existen resoluciones HD, Full HD, UHD y 4K.

Muchos desconocen las consecuencias de esta práctica. | Foto: Getty Images

Además de la resolución, las pulgadas, el sonido y la marca son aspectos que también influyen al adquirir un nuevo dispositivo.

Sin embargo, más allá de estas características comunes, muchos televisores cuentan con funciones “ocultas” diseñadas para mejorar la calidad de imagen.

Paradójicamente, estas funciones pueden, en algunos casos, tener un efecto contrario y afectar negativamente la visualización de películas o series.

¿Cómo mejorar la calidad de tu televisor?

Reducción de ruido: esta opción permite eliminar interferencias visuales para lograr una imagen más clara y nítida. No obstante, en ocasiones, puede afectar la calidad del contenido.

Anteriormente, el “ruido” era un problema común en los televisores analógicos y señales de baja definición. Hoy en día, esta funcionalidad tiende a suavizar detalles y texturas, lo que puede generar una imagen poco natural o incluso borrosa.

Por ello, se recomienda desactivarla. Para hacerlo, acceda a la configuración de su televisor 4K para disfrutar de una imagen más auténtica.

Suavizado de movimiento: la función está diseñada para mejorar la visualización de escenas de rápido movimiento, intentando reducir el desenfoque en dichas escenas. Sin embargo, suele generar un “efecto telenovela”, haciendo que las películas de acción se vean como videos, eliminando la estética cinematográfica que muchos directores buscan. Para desactivarla, busque en el apartado de configuraciones la opción ‘Suavizado de movimiento’ > ‘Auto Motion Plus’ o ‘Motionflow’, aunque los nombres pueden variar según el modelo del televisor.

Un televisor de alta definición permite vivir una experiencia completa. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Control de nitidez: la función busca dar mayor nitidez a la imagen, pero en realidad acentúa los bordes de manera excesiva, enmascarando detalles finos y haciendo que el contenido luzca procesado, casi como si hubiera sido generado por inteligencia artificial.