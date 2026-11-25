Las llamadas telefónicas se han convertido en uno de los recursos utilizados por los ciberdelincuentes para engañar a las personas y obtener información confidencial. A través de suplantaciones de identidad o supuestas comunicaciones de entidades reconocidas, los estafadores buscan generar confianza en sus víctimas para conseguir contraseñas, datos personales e incluso transferencias de dinero.

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Frente a este panorama, Microsoft reforzará la seguridad de las comunicaciones en Teams frente a las llamadas de voz fraudulentas, conocidas como voice phishing o vishing, mediante una nueva herramienta basada en inteligencia artificial.

La compañía tecnológica implementará en enero de 2027 una función de detección de este tipo de estafas, diseñada para identificar llamadas individuales en las que los ciberdelincuentes intentan engañar a los usuarios a través de su plataforma de comunicación y colaboración.

Este tipo de fraude suele desarrollarse en muy poco tiempo. Foto: Getty Images

Según la hoja de ruta de Microsoft 365, la herramienta utilizará inteligencia artificial para analizar las conversaciones y detectar posibles señales de ingeniería social, especialmente en llamadas provenientes de personas ajenas a la organización.

En caso de identificar actividad sospechosa, Teams enviará una notificación al usuario para alertarlo sobre posibles amenazas y ayudarlo a reconocer el riesgo antes de decidir cómo continuar la comunicación.

El voice phishing, también conocido como vishing, es una modalidad de fraude digital en la que los delincuentes suplantan la identidad de personas de confianza. Foto: MICROSOFT

La función tendrá una versión preliminar disponible en diciembre y su despliegue global está previsto para enero de 2027. La herramienta llegará a Teams en Android, iOS, Mac, dispositivos móviles y equipos de escritorio.

El voice phishing, también conocido como vishing, es una modalidad de fraude digital en la que los delincuentes suplantan la identidad de personas de confianza, como familiares, compañeros de trabajo o jefes, para obtener información confidencial, credenciales de acceso o dinero.

*Con información de Europa Press.