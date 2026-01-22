Tecnología

No es su PC ni su celular: Microsoft 365, Outlook y Teams presentan fallas y usuarios registran miles de interrupciones

Miles de usuarios en todo el planeta se encontraron con la frustrante realidad de fallas en sus herramientas esenciales de Microsoft.

Redacción Tecnología
22 de enero de 2026, 9:41 p. m.
Microsoft Outlook y Teams presentan fallas.
Microsoft Outlook y Teams presentan fallas. Foto: Getty Images

Este jueves, 22 de enero, varios usuarios reportaron una caída en herramientas esenciales de Microsoft, como Outlook, Teams y Microsoft 365. De acuerdo con Downdetector, plataforma que monitorea en tiempo real el funcionamiento de distintos servicios digitales a partir de los reportes de la comunidad, se estarían presentando fallas en la plataforma.

Desde diversas regiones del país, personas que dependen del servicio reportaron que la aplicación dejó de funcionar repentinamente. En el caso de Microsoft 365, los usuarios reportan problemas con M365 centro de administración (70 %), conexión de servidor (17 %) y en el funcionamiento general del sitio web (13 %).

Reportes de los usuarios indican problemas con Microsoft 365.
Reportes de los usuarios indican problemas con Microsoft 365. Foto: Downdetector.com

Según información de la plataforma, los inconvenientes se concentran principalmente en ciudades principales como Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cali y Bucaramanga.

Además, en el caso de Microsoft Outlook, la mayoría de los reportes de fallas están relacionados con problemas en la recepción de mensajes (72 %), seguidos por inconvenientes en el envío de correos electrónicos (17 %) y dificultades para iniciar sesión (11 %).

Reportes de los usuarios indican problemas con Microsoft Outlook.
Reportes de los usuarios indican problemas con Microsoft Outlook. Foto: Downdetector.com

Según información de la plataforma, los inconvenientes con esta herramienta se concentran principalmente en ciudades principales como Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali. También en Bucaramanga se presentan fallas intermitentes.

Debido al alcance de la falla, la cuenta oficial de Microsoft 365 Status en X se pronunció rápidamente, confirmó los reportes de los usuarios y señaló que se analizaba el origen del problema, con el fin de restablecer los servicios.

Un virus en el PC puede propagarse fácilmente sin que el usuario se dé cuenta.
Un inconveniente en algunas herramientas de Microsoft estaría afectando el normal desarrollo de las actividades de los usuarios. Foto: Getty Images

“Hemos recibido informes y estamos investigando un problema que afecta a los servicios de Microsoft 365, incluidos Teams y Outlook”, dice la publicación, compartida en la red social de X.

Adicionalmente, a través de la cuenta oficial, informó hace pocos minutos que, aunque la infraestructura afectada fue restablecida a un estado óptimo, “se requiere un mayor equilibrio de carga para mitigar el impacto”. Por ello, se está redirigiendo el “tráfico hacia una infraestructura alternativa para lograr la recuperación”.

