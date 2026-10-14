Colombia, entre los 10 mayores mercados de motos del mundo: Motai le apuesta a Cali

Colombia ocupó el décimo lugar mundial en ventas de motocicletas durante 2025, con más de 1,1 millones de unidades, según un estudio de Bancolombia. Para 2026, las proyecciones sectoriales apuntan a cerca de 1,38 millones de motocicletas nuevas, cifra que ubicaría al país en el octavo puesto.

En ese contexto, Motai anunció la apertura de dos sedes en Cali. Con ellas, la compañía completa nueve puntos de atención en Bogotá, Medellín y la capital del Valle del Cauca. Entre enero y septiembre de 2026, en Colombia se matricularon 1.026.176 motocicletas nuevas, un crecimiento del 28,26 % frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras de la ANDI y Fenalco.

Fundada por Alex Burrowes y Mauricio Gil, Motai ofrece servicios de compra, venta, financiación y alquiler de motocicletas. En dos años de operación ha financiado más de 1.700 unidades y se propone llegar a 4.000 al cierre de 2026. Su modelo combina plataforma digital y atención presencial, con pagos semanales dirigidos especialmente a trabajadores independientes y usuarios con dificultades para acceder a financiación tradicional.

Colombia, entre los 10 mayores mercados de motos del mundo: Motai llega a Cali. Foto: Suministrada - Motai / Estudioblau

“Colombia está entre los mercados de motocicletas más grandes del mundo, pero todavía existen barreras para quienes necesitan una moto como herramienta de trabajo. Nuestro propósito es facilitar ese acceso mediante tecnología, financiación flexible y procesos ágiles. La llegada a Cali representa un paso estratégico en nuestra expansión y nos acerca a la meta de construir una plataforma de movilidad con alcance latinoamericano”, señaló Burrowes.

El Valle del Cauca registró 13.291 motocicletas nuevas en septiembre de 2026, equivalentes al 10,5 % del mercado nacional, según la ANDI y Fenalco. El departamento estuvo entre los tres con más matrículas durante ese mes.

La empresa también opera alquiler turístico de motos en Medellín y Motai Electric, una línea de movilidad eléctrica con opción de compra. “Estamos construyendo un ecosistema de movilidad que va más allá de vender o financiar motocicletas. Queremos acompañar a nuestros clientes con soluciones de compra, alquiler y movilidad eléctrica, mientras fortalecemos nuestra operación en Colombia. Nuestro siguiente reto es consolidar este modelo y llevarlo a otros mercados de América Latina”, afirmó Gil.