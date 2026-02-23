CÁPSULA

Emprendedor colombiano crea startup que formaliza el trabajo doméstico; ha beneficiado a más de 3.000 trabajadoras

Limpiafy conecta trabajadoras del hogar con empleadores, garantizando seguridad social y capacitación, y opera actualmente en más de 40 ciudades del país.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 10:04 p. m.
Mariano Ortega, emprendedor colombiano Foto: Suministrada / API

Ante la informalidad que caracteriza al sector del servicio doméstico en Colombia, donde según el DANE y el Ministerio de Trabajo más de 700.000 personas laboran de manera irregular —el 98 % mujeres y el 60 % con ingresos inferiores a un salario mínimo—, se creó la startup Limpiafy, que ha formalizado y dignificado la labor de más de 3.000 trabajadoras.

La iniciativa es liderada por el emprendedor antioqueño Mariano Ortega, quien explicó que “la informalidad persiste en el país, pues menos del 23 % de estas trabajadoras cotizan a pensión y solo 2 de cada 10 reciben su prima de servicios”. La plataforma ofrece servicios de limpieza por días y surgió como respuesta a la dificultad de conseguir empleadas domésticas confiables.

Como hijo de empleada doméstica, evidencié de cerca la vulnerabilidad y las carencias que enfrentan estas mujeres día a día. Esa situación fue mi inspiración para crear Limpiafy y mejorar las condiciones para las empleadas y los empleadores. Sin embargo, no nos limitamos a conectarlas con un usuario, sino que también las formamos, las contratamos formalmente y aseguramos el cubrimiento de su seguridad social”, indicó Ortega.

La aplicación opera en más de 40 ciudades, con más de 60.000 servicios ejecutados desde su fundación y articula a 670 usuarios bajo un esquema de servicios por días. Entre sus soluciones se incluyen aseo en hogares, empresas y zonas comunes, así como perfiles híbridos como “gerontodoméstico”, “niñerodoméstico” y cuidado de mascotas.

Ortega señaló que la plataforma se apoya en estrictos protocolos de seguridad, validación de antecedentes y experiencia de las trabajadoras, además de inversión en investigación y desarrollo para garantizar calidad y confiabilidad en cada servicio. Con miras al futuro, la compañía busca cobertura nacional y expansión a mercados internacionales, así como crear una universidad para la profesionalización de las colaboradoras y programas de apoyo integral.

Según Grand View Research, la industria global de servicios domésticos en línea proyecta un crecimiento del 16,7 % para 2026, alcanzando US$14.700 millones en 2030, consolidándose como un sector de alto valor agregado.

