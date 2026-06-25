Startup colombiana de tecnología para bebidas prevé facturar USD $50 millones al año con su expansión en América Latina

La empresa colombiana HASP Global presentó oficialmente en el país Draëft, un sistema de dispensación inteligente para bebidas que busca transformar los modelos tradicionales de producción y distribución en la industria cervecera mediante el uso de tecnología de reconstitución en el punto de venta.

La solución funciona a partir de un concentrado natural de alta densidad que permite preparar la bebida directamente en el establecimiento. Según la compañía, el sistema ofrece opciones de personalización relacionadas con el sabor y el contenido alcohólico, incluyendo alternativas sin alcohol y otras con distintos niveles de graduación.

Draëft opera bajo un modelo de negocio B2B enfocado en hoteles, restaurantes y bares. Cada instalación genera ingresos mediante el arriendo del dispensador y el suministro recurrente de consumibles. HASP Global estima cerrar su primer año comercial con cerca de 100 establecimientos activos en Colombia. La meta para el tercer año es alcanzar 1.000 puntos en el país y sumar aproximadamente 400 unidades tanto en Ecuador como en Perú, para una base regional superior a 1.800 puntos de dispensación.

Con ese crecimiento, la empresa proyecta ingresos cercanos a USD 50 millones anuales, de los cuales alrededor del 90 % provendrían de la venta recurrente de consumibles. “La verdadera fortaleza de nuestro modelo está en la capacidad de construir una red de puntos de operación que genera ingresos recurrentes en el tiempo. Cada nueva instalación amplía una plataforma de crecimiento sostenible, con alta visibilidad financiera y potencial de expansión regional, características cada vez más valoradas por inversionistas y aliados estratégicos”, afirmó Sergio Saavedra, CCO y cofundador de HASP Global.

La compañía señaló que detrás de la tecnología hay ocho años de investigación y desarrollo, una inversión superior a USD 1 millón y más de 100.000 bebidas servidas en entornos reales. Además, indicó que cuenta con una patente colombiana y una solicitud internacional PCT con cobertura potencial en más de 150 países.

Según HASP Global, el sistema permite reducir el volumen logístico en un 80 %, el material de empaque en un 92 % y el consumo de agua en producción en un 75 %. Actualmente, la empresa busca levantar USD 2 millones para fortalecer la fabricación de equipos, ampliar su plataforma tecnológica e impulsar su expansión internacional.