Entrega de medicamentos pendientes registra un avance del 40 %, reportó el Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud, a cargo de Ana María Vesga, entregó un nuevo balance del Plan de Choque anunciado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella para mejorar la atención de los pacientes, tanto en la entrega de medicamentos como en otros procedimientos.

Este popular medicamento está siendo falsificado y es un riesgo para la salud: podría estar en su posesión

Precisamente, uno de los avances reportados es la entrega de medicamentos pendientes, que alcanzó un acumulado del 39,2 %, frente al 31,2 % del reporte anterior entregado por las EPS.

“En el último reporte pasamos de 177.000 a más de 273.000 pacientes que han recibido medicamentos y los procedimientos resueltos aumentaron de 120.000 a más de 168.000″, detalló la ministra de Salud, Ana María Vesga. Se trata de un incremento de cerca de 96.000 personas que han recibido sus medicamentos con respecto al reporte de la semana anterior.

La funcionaria destacó que se trata de avances importantes para los pacientes que llevaban meses esperando una respuesta a sus necesidades médicas.

Aunque se ha registrado una mejora en los indicadores, la ministra aclaró que esto no significa que la crisis del sistema de salud esté superada, por lo que desde la actual administración seguirán trabajando con este propósito.

“Recibimos un sistema con dificultades muy profundas y sabemos que todavía hay miles de colombianos esperando atención; vamos por buen camino, pero falta mucho por hacer”, dijo.

En el caso de los pacientes con condiciones de mayor riesgo, el reporte muestra incrementos en la entrega de medicamentos asociados a patologías de especial atención.

En enfermedades huérfanas, se pasó del 33,3 % al 85,5 %; en diabetes, del 23,9 % al 49,9 %, y en asma, del 19 % al 58,1 %.

La entrega de medicamentos alcanzó un 40 % de mejora. Foto: Getty Images

Asimismo, hubo avances en casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que pasaron del 43,1 % al 62,1 %; en trasplantes, del 58,31 % al 61,3 %; en gestación, del 74,4 % al 75,2 %, y en cáncer, del 54,91 % al 57,2 %.

Paulo Duque es uno de los pacientes que se ha visto beneficiado con el Plan de Choque. En su caso, padece cáncer de colon en etapa 4.

“El último año había sido difícil porque había avanzado la enfermedad y eso genera miedo, angustia, desesperanza e incertidumbre. Sé que el Gobierno actual está implementando un plan de choque en la parte de salud donde ya he sido beneficiario de una segunda entrega de medicamentos”, contó.