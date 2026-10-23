Influenciadora que no pagó el arriendo y fue capturada con un poderoso fusil tenía más de 4.000 dólares en efectivo

La influenciadora Wendy Jeanette Durán se hizo viral no por su contenido en redes sociales, sino por lo que se encontró en su clóset: un fusil Colt calibre 5.56, dos pistolas Glock calibre 9 milímetros, proveedores, miras y 4.844 dólares en efectivo.

Con Policía sacaron a influenciadora que no pagó el arriendo y en su closet los uniformados se sorprendieron con un hallazgo

La mujer dejó de pagar por un año el arriendo de la casa donde grababa los videos y los propietarios iniciaron un proceso civil para recuperar la propiedad. Lo lograron y un juez civil ordenó el desalojo. Sin embargo, ese procedimiento terminó en una captura en flagrancia.

Wendy Jeanette no pagaba el arriendo de la casa y en su clóset fueron encontrados 4.844 dólares en efectivo y hasta una contadora de billetes. El hallazgo llevó el caso del ámbito civil al penal.

El desalojo de la casa derivó en un proceso formal por tráfico de armas y en una indagación por lavado de activos. La Fiscalía imputó cargos y pidió una medida de aseguramiento en una cárcel tras los elementos encontrados en el inmueble.

Wendy Jeanette Durán una creadora de contenido fue capturada por la Fiscalía. Foto: Suministrada (API)

“La inspección de un clóset cambió el curso del procedimiento ordenado por un juez civil. Allí fueron encontrados 977 cartuchos calibre 5.56, utilizados en armas de largo alcance. Posteriormente, fueron hallados un fusil Colt calibre 5.56 de fabricación estadounidense, cuyo modelo y características no hacen parte del inventario de la fuerza pública en Colombia”, dijo la Fiscalía.

Wendy Jeanette no tenía autorización o permiso para portar ese tipo de arma. El caso pasó a manos de la justicia penal y la Fiscalía designó un fiscal especializado en lavado de activos para recaudar los elementos de prueba y determinar el origen del arsenal hallado en el clóset de la influenciadora.

Wendy Jeanette Durán es una creadora de contenido capturada por la Fiscalía. Foto: SEMANA

“Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a la mujer el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Los cargos no fueron aceptados y un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario”, advirtió el ente acusador.

Además de los 4.844 dólares, que bien hubiesen servido para pagar los meses de arriendo, las autoridades encontraron dos grameras digitales, un teléfono celular, dos computadores portátiles y estupefacientes. La investigación continúa.