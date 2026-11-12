De USD un millón a USD 413 millones: el crecimiento de las exportaciones de cacao colombiano

El sector cacaotero colombiano mueve alrededor de $ 1,5 billones en comercio y ha fortalecido su presencia en los mercados internacionales. Así lo señaló Eduard Baquero López, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao), durante la presentación de Chocoshow 2026, donde expuso los avances, oportunidades y retos de esta actividad productiva.

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Según Baquero, las exportaciones de cacao y sus derivados alcanzaron los USD 413 millones el año pasado, una cifra que contrasta con el millón de dólares que aproximadamente exportaba el país hace dos décadas. Este crecimiento ha estado acompañado por un aumento de la producción y la productividad, que ha permitido generar excedentes para comercializarlos en el exterior.

El año pasado, las exportaciones llegaron a cerca de 36.000 toneladas de cacao en grano y productos elaborados. De acuerdo con el dirigente gremial, el sector alcanzó una distribución cercana al 50 % entre el consumo interno y las ventas internacionales, un cambio frente a lo que ocurría hace 20 años, cuando la producción nacional ni siquiera era suficiente para abastecer la demanda del país.

Estados Unidos y México se encuentran entre los principales destinos del cacao colombiano, mientras que el sector busca ampliar su presencia en Canadá y mercados asiáticos como Malasia e Indonesia. También registra exportaciones hacia Rusia.

El año pasado, las exportaciones llegaron a cerca de 36.000 toneladas de cacao en grano y productos elaborados. Foto: Óscar Medina

Entre los objetivos de la Federación está fortalecer la productividad y avanzar en la sustitución de 50.000 hectáreas que actualmente están destinadas a cultivos ilícitos para convertirlas en plantaciones de cacao. Baquero recordó que, durante los últimos 25 años, cerca de 25.000 hectáreas de coca ya fueron reemplazadas por este cultivo. La intención es ampliar esa experiencia mediante el trabajo conjunto con el Gobierno nacional.

Otro de los desafíos es enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño y las posibles sequías. Al respecto, el presidente de Fedecacao explicó que la Federación está capacitando a los productores en prácticas para conservar la humedad y proteger los suelos.

Frente a la relación con el nuevo Gobierno, Baquero aseguró que el diálogo con las autoridades ha sido fluido, especialmente con el Ministerio de Agricultura, cuyo representante ya conocía el trabajo del sector cacaotero por experiencias anteriores en temas de cooperación internacional y sustitución de cultivos ilícitos. También destacó la articulación con el Ministerio de Comercio, la Cancillería, el Instituto Colombiano Agropecuario, la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural para impulsar el desarrollo del sector y fortalecer la producción nacional.

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“Todas las instituciones estamos trabajando y estamos buscando generar un fomento, un desarrollo de país asociado al tema del cultivo del cacao”, explicó Baquero.

Las perspectivas del sector también estarán presentes en Chocoshow 2026, que reunirá a más de 170 expositores y tendrá espacios de comercialización, además de ruedas de negocios nacionales e internacionales para conectar a los productores con compradores.