El mundo favorece a Colombia, pero sus cuentas públicas juegan en contra: la advertencia de Citi

Colombia enfrenta una combinación poco frecuente de condiciones internacionales favorables para atraer inversión extranjera, pero el deterioro de sus finanzas públicas podría impedirle aprovecharlas. Esa fue una de las principales advertencias de Ernesto Revilla, economista jefe para América Latina de Citi, durante su intervención en la Asamblea de Anif, realizada en Bogotá.

El analista explicó que América Latina se beneficia actualmente de un dólar débil, precios elevados de las materias primas y una reconfiguración del comercio internacional que puede abrir oportunidades para sus exportaciones. A esto se suma su distancia geográfica de los principales conflictos internacionales, que convierte a la región en una alternativa para los inversionistas que buscan diversificar sus recursos.

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Sin embargo, advirtió que estas condiciones no serán permanentes y que los países deben fortalecer sus fundamentos macroeconómicos para aprovecharlas.

Uno de los principales riesgos es el aumento de las tasas de interés de largo plazo en los mercados internacionales, impulsado por los elevados déficits fiscales de las economías desarrolladas y emergentes, así como por la creciente demanda de financiación de las empresas tecnológicas para proyectos de inteligencia artificial.

Este fenómeno encarece el endeudamiento de los gobiernos y las empresas. Para Colombia, que enfrenta un alto déficit fiscal y un deterioro de su calificación crediticia, representa una amenaza adicional.

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Revilla destacó que el país tiene una ventaja histórica frente a otras economías latinoamericanas: nunca ha incumplido el pago de su deuda soberana. Durante la crisis de los años ochenta, recordó, fue la excepción entre las principales economías de la región.

No obstante, reconoció que el endeudamiento colombiano ha alcanzado niveles elevados y consideró necesario avanzar en el ajuste fiscal planteado por el Gobierno mediante la Ley de Rescate Económico.

Menor crecimiento y tasas altas

Las previsiones de Citi apuntan a un crecimiento de la economía colombiana de 2,1 % en 2026 y de 1,8 % en 2027. La desaceleración prevista para el próximo año respondería, en parte, a los efectos del ajuste fiscal.

A esto se suma una inflación que está disminuyendo más lentamente de lo esperado. Por esa razón, Citi contempla que el Banco de la República aumentará nuevamente su tasa de intervención en diciembre, en 25 puntos básicos, hasta 12,50 %. Las reducciones comenzarían en 2027, dependiendo del comportamiento de los precios y del avance de las medidas fiscales.

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Pese a estas dificultades, Revilla resaltó la resistencia de la demanda interna colombiana, que, según sus cálculos, supera en 30 % los niveles anteriores a la pandemia, frente al 10 % de México.

Los riesgos globales

En el panorama internacional, Citi proyecta un crecimiento mundial de 2,8 % para 2027, pese a las tensiones geopolíticas y comerciales. Entre los riesgos inmediatos, Revilla mencionó el petróleo Brent, que permanece cerca de los 90 dólares por barril, y las mayores tasas de financiación.

También advirtió sobre la inversión acelerada en inteligencia artificial, que actualmente impulsa la economía estadounidense, pero podría provocar una corrección financiera si se deterioran las valoraciones de las empresas tecnológicas.

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Finalmente, señaló un desafío estructural para Colombia: la caída de los nacimientos, estimada en 33 % durante la última década. Una población más envejecida, explicó, aumentará las presiones sobre el gasto en salud y pensiones, mientras reduce la proporción de trabajadores que contribuyen al recaudo tributario.

Para Revilla, la oportunidad externa existe, pero aprovecharla dependerá de la capacidad de Colombia para recuperar la estabilidad fiscal y estimular la inversión.