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Economía

Dólar superó la barrera de los 3.300 pesos; la moneda cerró la jornada del jueves 12 de noviembre más cara

La moneda presentó un comportamiento volátil a lo largo de la jornada.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

12 de noviembre de 2026 a las 1:12 p. m.
Precio del dólar.
Precio del dólar. Foto: Adobe Stock

El dólar estadounidense cerró la jornada del 12 de noviembre en Colombia con un precio de $ 3.301, luego de presentar fluctuaciones significativas durante las operaciones del día.

En Colombia, el consumo de arroz por habitante es de 46 kilogramos al año, según Fedearroz. Aun así, hay sobreoferta del producto, lo que tumba el precio por carga que recibe el agricultor.
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Los cambios en la cotización del dólar pueden repercutir tanto en los consumidores como en las empresas que efectúan transacciones comerciales con el exterior, realizan o reciben transferencias internacionales, o compran bienes y servicios cuyos precios dependen de las fluctuaciones de esta moneda.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó un aumento de $4 frente a la tasa representativa del mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera para la jornada en $ 3.297.

La sesión comenzó con el dólar en $ 3.282. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $ 3.347 y, posteriormente, descendió hasta un mínimo de $ 3.277. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $ 3.301.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 1.155 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 627 millones de dólares.

Un análisis de Grok indica que el peso colombiano podría depreciarse levemente frente al dólar en noviembre de 2025.
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Economía internacional

La economía europea muestra una notable resiliencia frente al impacto de la guerra en Oriente Medio, pero debe acelerar sus reformas si quiere resistir próximas crisis, advirtió el jueves un alto responsable del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además de políticas monetarias y presupuestarias prudentes, en un contexto de elevada inflación, el FMI recomienda a los países europeos proseguir su transición energética y llevar a cabo reformas que puedan potenciar su crecimiento, especialmente para reforzar el mercado único europeo, así como a escala nacional.

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Fondo Monetario Internacional (FMI). Foto: getty images

“Europa ha resistido el impacto de la crisis energética mejor de lo que se temía, al menos hasta ahora. Es especialmente gracias a la transición energética, que reduce la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles”, explicó a periodistas Mateusz Szczurek, director del departamento europeo del Fondo.

Pero “Europa no está fuera de peligro” y su crecimiento sigue siendo “frágil y mediocre”, subrayó.

En sus previsiones económicas actualizadas este otoño europeo, el FMI apuesta por un crecimiento del 1,2 % en la zona euro en 2026 (sin incluir Irlanda), antes de una desaceleración al 1,1 % el próximo año.

Un nivel demasiado bajo, que significa que “impactos incluso modestos podrían entrañar la amenaza de una recesión”.

“Es el momento de actuar”, subrayó Szczurek, que fue ministro polaco de Finanzas (2013-2015).

En cuanto a Francia, en plena incertidumbre política ante la próxima elección presidencial, el responsable instó a aprobar un presupuesto para 2027 “lo antes posible”.

Asimismo, consideró que “las elecciones serán la ocasión de definir un rumbo que combine un saneamiento de las finanzas públicas, indispensable para situarlas en una trayectoria sostenible, y reformas destinadas a reforzar el crecimiento a medio plazo”.

*Con informción de AFP.