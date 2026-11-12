¿Su ciudad está entre las más competitivas de Colombia? Este ranking revela cuáles ganaron y perdieron

Bogotá, Medellín y Bucaramanga ocuparon los tres primeros lugares del Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) 2026, presentado por Colombia Compite y la Universidad del Rosario en Valledupar. El informe señala que 43 de las 44 ciudades evaluadas mejoraron su puntuación general frente a 2019.

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Bogotá encabezó el escalafón con 7,15 puntos sobre 10, seguida de Medellín, con 6,91; Bucaramanga, con 6,86; Tunja, con 6,30, y Barranquilla, con 6,26.

Índice de Competitividad de Ciudades 2026 Foto: Universidad del Rosario

La edición de este año incorporó cambios en el alcance de la medición. Por primera vez, las 44 ciudades fueron evaluadas de manera individual. Hasta 2025, el índice contemplaba 25 capitales y siete áreas metropolitanas. La nueva cobertura incluye 32 capitales departamentales y 12 ciudades intermedias, que en conjunto representan el 59,6 % del valor agregado y el 52,9 % de la población del país.

El indicador está compuesto por 76 variables provenientes de fuentes oficiales del orden nacional y contempla 13 pilares para analizar el desempeño competitivo de los territorios.

Entre las ciudades con mayores avances frente a los resultados de 2019 se encuentran Inírida, Puerto Carreño, Soledad y Arauca, que registraron incrementos promedio anuales superiores al 1,9 % en su puntuación general durante los últimos ocho años.

En contraste, Mocoa fue la única ciudad que disminuyó su resultado entre 2019 y 2025, con una caída promedio anual del 0,5 %.

En cuanto al desempeño de las ciudades que encabezan el índice, Bogotá se ubicó entre las tres primeras posiciones en siete de los 13 pilares y obtuvo el primer lugar en adopción de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y tamaño del mercado.

Medellín lideró los componentes de entorno para los negocios y sistema financiero, mientras Bucaramanga ocupó el primer puesto en educación superior e innovación.

La clasificación también registró movimientos en otras ciudades. Floridablanca avanzó cuatro posiciones, al pasar del puesto 25 al 21, y Bello subió tres lugares, del 27 al 24. Envigado, Neiva, Palmira, Santa Marta, Sincelejo, Soledad y Puerto Carreño ganaron dos posiciones.

Por su parte, Itagüí descendió cinco puestos, Villavicencio perdió cuatro y Yopal retrocedió tres. Los últimos lugares correspondieron a Leticia, con 3,44 puntos; Inírida, con 3,22, y Mitú, con 2,52.

Durante la presentación, Stéphanie Lavaux, rectora de la Universidad del Rosario, explicó que las entidades responsables de la medición también reconocieron el desempeño de algunos territorios.

Al respecto, señaló que destacaron a “Floridablanca por lograr el mayor avance en el ranking general; Valledupar por su desempeño emergente en materia de competitividad; y la ciudad de Sincelejo por sus avances en materia de educación básica”.

Por su parte, Ana Fernanda Maiguashca, presidenta de Colombia Compite, indicó que la ampliación de la cobertura busca aportar elementos para el análisis de las condiciones económicas y sociales de los territorios.

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“Con la ampliación de la cobertura y la composición del ICC 2026 buscamos ofrecer a la ciudadanía, el sector privado, la academia y los gobiernos locales un ejercicio que contribuya a enriquecer el debate de los grandes temas del país desde un enfoque subnacional de competitividad”, afirmó.

Resultados Índice de Competitividad de Ciudades 2026 Foto: Getty Images

El índice busca proporcionar información para el diseño de políticas públicas relacionadas con el desarrollo territorial y el bienestar de la población. Los resultados completos y los detalles metodológicos están disponibles en el sitio web de Colombia Compite.