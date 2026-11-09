Este lunes 9 de noviembre, el Dane publicó su informe oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de octubre de 2026. Las cifras revelan que, aunque la variación mensual en los alimentos fue moderada (0.19%), el impacto regional se vio con más fuerza en las ciudades de la Costa Caribe y el suroccidente del país.

Nueva subida de la inflación en Colombia: en octubre de 2026 fue de 6,30 %

Las ciudades con mayor alza mensual en la división de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas fueron Cartagena de Indias (1,44%), Pasto (1,02%), Montería (0,93%), Riohacha (0,93%) y Sincelejo (0,87%).

En la otra cara de la moneda, seis ciudades del país registraron variaciones negativas en el costo de la comida durante el décimo mes del año: Neiva (-0,80%), seguida por Bogotá (-0,12%), Tunja (-0,10%), Villavicencio (-0,09%), y un empate entre Medellín (-0,02%) y Pereira (-0,02%).

¿Qué productos dispararon y cuáles amortiguaron los precios en octubre de 2026?

Al analizar la canasta familiar, el alza en la división de alimentos estuvo jalonada principalmente por tubérculos y productos de consumo básico. El mayor incremento mensual lo registró la papa (8,25%), acompañada por el plátano (6,09%) y los huevos (3,10%).

Por el contrario, otros productos de alta demanda experimentaron caídas significativas durante el mes que ayudaron a amortiguar el indicador general, destacándose la cebolla (-6,89%), las frutas frescas (-1,09%) y los aceites comestibles (-0,86%).

Alimentos siguen liderando la inflación en 2026

Con el resultado de octubre, la división de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas consolida una variación acumulada del 8,20% en lo corrido del año (enero-octubre), posicionándose como el rubro con mayor alza acumulada en el país y ubicándose por encima del promedio total nacional del 5,94%.

Con el resultado de octubre, la división de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas consolida una variación acumulada del 8,20% en lo corrido del año. Foto: Bernardo Peña

Asimismo, en la medición anual (últimos 12 meses), la inflación del sector alimentario se situó en un 7,31%, superando también la variación general del IPC nacional (6,30%).

Impacto en los hogares

El comportamiento mensual del costo de vida en octubre terminó afectando en mayor proporción a los sectores socioeconómicos de menores recursos.

La variación mensual del IPC para los hogares categorizados como pobres fue del 0,30% y para los vulnerables del 0,25%, mientras que para la clase media se ubicó en 0,21% y para los hogares de ingresos altos tan solo fue del 0,12%.