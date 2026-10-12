“Una vacuna contra la delincuencia”: Abelardo De La Espriella anuncia radicación del estatuto antiterrorista en el Congreso

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella propuso hace algunas semanas un proyecto que busca endurecer las medidas contra las organizaciones criminales y grupos armados ilegales, tras la situación de seguridad que se vive en Colombia por las malas decisiones tomadas por el gobierno Petro en el marco de la fracasada política de paz total.

La propuesta ya pasó por la etapa del borrador, se escucharon comentarios y está listo el articulado que será presentado al Congreso de la República. Así lo anunció el presidente De La Espriella en la alocución de este lunes, 12 de octubre.

El proyecto ha sido bien recibido por algunos sectores políticos, que argumentan una necesidad de mayores normativas para actuar en contra de los grupos ilegales.

Los opositores, por su parte, han calificado este proyecto como una amenaza para los ideales políticos progresistas.

No obstante, ya todo está listo y en esta semana sería radicado en el Legislativo.

“El estatuto antiterrorista lo radicaré ante el Congreso y es una ley que crea un registro de organizaciones terroristas y permite congelar bienes, cortar la contratación con el Estados e impone penas severas por el uso de drones, castiga la asonada contra la fuerza pública y quien entregue información efectiva antes de la acusación puede reducir su pena”, explicó el presidente De La Espriella.

El mandatario aseguró que es una iniciativa necesaria para luchar contra los criminales y que por eso se dará la discusión en el Congreso.

“Necesitamos una legislación acorde para luchar contra eso, en el Covid la ciencia inventó una vacuna, así que en Colombia tenemos que crear una vacuna para luchar contra la delincuencia”, reiteró.

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Fuentes del Gobierno le confirmaron a SEMANA que dicho estatuto antiterrorista tendrá dos normas: una ordinaria y una estatutaria, iniciativas que deberán surtir su trámite en el Congreso y, al final, pasar por revisión de la Corte Constitucional.

El Ejecutivo busca la creación de una lista de organizaciones terroristas, como existe en otros países, que serían clasificadas como grupos armados organizados.

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Así se les podría aplicar el derecho internacional humanitario (DIH), entre otros mecanismos y herramientas, como bombardeos sin problema, cumpliendo los requisitos establecidos.

Durante la alocución, el presidente también habló del decreto que reglamentará la protesta en Colombia y reiteró que se acabarán los bloqueos en las vías.

“Uno de esos instrumentos es del decreto de la protesta social que lo firmo para separar lo que la Constitución protege de lo que la ley persigue”, dijo.

Agregó: “Ni un derecho menos para quien proteste en paz ni un espacio más para quien destruye y hace terrorismo urbano. Durante años se dejo que el bloqueo para el trabajo y la producción, lo llamaron un derecho y eso no es así. Se respeta la protesta, pero no se tolerará ni un bloqueo más en ningún rincón del país”.

El representante a la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana, quien integra la Comisión Primera de esa corporación, dijo que el decreto es totalmente necesario para el país.

“Colombia necesita reglas claras que protejan el derecho a la protesta pacífica, sin dejar desprotegidos a quienes quieren trabajar, movilizarse y desarrollar sus actividades con normalidad. Garantizar un derecho nunca puede significar desconocer los derechos de los demás ni permitir que las ciudades queden paralizadas”, dijo Triana.

El congresista del Huila dijo que la oposición no puede oponerse al decreto porque no está en juego, según él, el derecho a la protesta, sino la garantía de que no habrá violencia.

Julio César Triana. Foto: Prensa Julio César Triana.

“Este decreto fortalece las herramientas de las autoridades para preservar el orden público y actuar oportunamente frente a quienes se infiltran en las manifestaciones para cometer delitos. Al mismo tiempo, mantiene el diálogo como prioridad y establece medidas como los corredores humanitarios para proteger la vida, atender emergencias y evitar que los bloqueos impidan por completo la movilidad de los ciudadanos”, reiteró.

En el Congreso hay un ambiente positivo para el trámite del estatuto antiterrorista y el Gobierno cuenta con las mayorías para su aprobación.