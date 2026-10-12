Gobierno entregó balance del Banco de Talentos: se han posesionado 145 personas y hay 76 hojas de vida en revisión

El presidente Abelardo De La Espriella, en alocución este lunes, 12 de octubre, entregó un balance del Banco de Talentos de la Patria Milagro, la plataforma digital que instauró el Gobierno nacional para el reclutamiento de personas que quieran trabajar con el Estado.

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El objetivo de esta plataforma es es recibir y evaluar las hojas de vida de los ciudadanos, con el fin de conectarlos con diferentes oportunidades de empleo en el sector público, priorizando el mérito y las capacidades.

De La Espriella aseguró que esta plataforma ha permitido la contratación de 145 ciudadanos que ya se posesionaron. Además, detalló que hay 76 hojas de vida publicadas y pendientes de posesión, y otras 38 pendientes de publicación.

La distribución de estos profesionales abarca múltiples sectores, según destacó el mandatario colombiano. El sector de Agricultura lidera la incorporación con 25 personas, seguido por la Presidencia de la República con 22. Asimismo, la Función Pública y el Ministerio de Vivienda cuentan con 15 personas posesionadas cada uno, el Ministerio del Interior con 12, y los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores con 11 funcionarios cada uno.

Esta renovación también se extiende a las carteras de Justicia, Minas y Energía, Ciencias, Comunicaciones, Hacienda, Prosperidad Social, Transporte, Cultura, Deporte y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

De La Espriella confirmó que una de las prioridades de esta estrategia es fortalecer las jefaturas de control interno para asegurar la correcta administración de los recursos públicos. “El control interno no puede ser un puesto de confianza para mirar hacia otro lado. Debe ser una garantía para todos los colombianos. Garantía de que los recursos en las distintas entidades del Estado se van a administrar como debe ser”, indicó.

Para estos cargos, se convocó inicialmente a 132 personas; de ellas, 69 aprobaron las pruebas, 36 superaron la entrevista y 29 ya fueron seleccionadas. Adicionalmente, se abrió una segunda etapa con 86 convocados a pruebas de conocimiento y aptitudes.

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Por otro lado, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde se definen las direcciones regionales con 33 cupos disponibles, se identificaron 145 hojas de vida, de las cuales 92 superaron los requisitos y filtros de seguridad.

La directriz para los nuevos funcionarios es clara, según expresó el mandatario: “No se tolerará el nepotismo ni la ineficiencia. Quien llegue a cobrar sin trabajar o a recomendar familiares será desvinculado de inmediato”. De La Espriella reconoce que, aunque no es infalible, corregirá los errores de nombramiento de manera inmediata y de cara al país.

Finalmente, se anunció que cerca de 15 posiciones internacionales en ProColombia se abrirán al mérito. Estas vacantes estarán dirigidas a colombianos que ya residan en esos países de destino, lo que evitará gastos de traslado para el Estado y garantizará que los seleccionados conozcan la cultura local para facilitar la atracción de inversiones y negocios.