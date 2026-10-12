Durante su alocución presidencial de este lunes 12 de octubre, el presidente Abelardo De La Espriella, entregó un balance sobre seguridad en el país.

La seguridad es, según lo ha dicho en diferentes escenarios, una de las prioridades de su Gobierno, razón por la cual consolidó todos los resultados que se han producido en estos 60 días que lleva en la Casa de Nariño.

“Hemos afectado 33 cabecillas de organizaciones narcoterroristas. Han caído varios cabecillas de diferentes estructuras y le dimos de baja al principal explosivista de la estructura Jaime Martínez, entre otros”.

El mandatario dijo que en estos dos meses de Gobierno se ha logrado la incautación de 125 mil kilos de cocaína porque le “estamos dando duro al narcotráfico, imagínense esa cifra”.

Abelardo De La Espriella aseguró que además se han incautado más de 60 mil kilos de marihuana, 14 mil de pasta de coca y 1.092 de heroína.

“Cada golpe a las economías ilegales pues disminuye su capacidad para hacer daño y también evitamos que envenenen a nuestros jóvenes”.

Aseguró que hay 1.117 afectaciones a los integrantes de grupos criminales, 876 capturas y 171 desmovilizaciones o sometimiento.

“En el balance nacional se han incautado 3.456 armas de fuego y 32.503 capturas por distintos delitos en todo el territorio nacional. Son resultados que deben traducirse en investigaciones sólidas”.

El presidente Abelardo De La Espriella pidió a las Fuerzas Militares continuar con sus labores y perseguir a todo aquel que busque afectar la tranquilidad de los colombianos a través de la comisión de cualquier tipo de delito.

Indicó que la ofensiva sostenida se mantendrá y que el país debe volver a vivir con tranquilidad, razón por la cual una de las prioridades será la de mantener el orden público en todo el territorio nacional.

Desde la campaña presidencial, De La Espriella prometió mano dura contra los delincuentes y por eso está entregando constantemente algunos balances en esa materia.

Así mismo reiteró que no habrá diálogos de paz con estructuras criminales y que el único camino que tienen es el del sometimiento a la justicia.