Henry Camargo, exmilitar que necesita doble trasplante de pulmón, regresó a Colombia: Abelardo De La Espriella le dio la bienvenida

Henry Camargo, un exmilitar de que se encontraba en Estados Unidos y necesita doble trasplante de pulmón, volvió a Colombia tras la orden que dio el presidente Abelardo De La Espriella hace unos días.

Abelardo De La Espriella ordenó traer a Colombia a Henry Camargo, exmilitar que necesita doble trasplante de pulmón

Este hombre, que estuvo durante 22 años en el Ejército Nacional, se encontraba en una compleja situación en Nueva York debido a los problemas de salud.

Afortunadamente, el Gobierno escuchó su llamado y el exmilitar llegó al país en horas de la mañana de este martes, 13 de octubre. La Cancillería lo confirmó a través de su cuenta de X.

“Siguiendo la instrucción del presidente Abelardo De La Espriella, Henry Camargo, exintegrante de las Fuerzas Militares, regresó este lunes al país en un vuelo medicalizado desde Nueva York, gestionado por la Cancillería y el Consulado de Colombia en Nueva York”, indicó.

Según precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores, el traslado fue posible gracias a una autorización excepcional de recursos del Fondo Especial para las Migraciones, con lo cual Camargo podrá continuar su atención médica especializada en Colombia.

El exuniformado llegó a la capital del país y fue recibido por el Hospital Militar Central, donde continuará su proceso médico de acuerdo con su afiliación al régimen especial de salud de las Fuerzas Militares.

“Durante su permanencia en Estados Unidos, el Consulado de Colombia en Nueva York mantuvo un acompañamiento permanente y realizó las gestiones necesarias para facilitar su retorno en condiciones adecuadas”, dijo la Cancillería.

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La entidad agregó en el mensaje: “Henry ya está en casa y continuará su recuperación en Colombia. En la Patria Milagro, nuestra política exterior tiene una prioridad clara: el bienestar de todos los colombianos”.

Por último, publicó algunas imágenes de lo que fue el vuelo medicalizado desde Nueva York, Estados Unidos.

El presidente Abelardo De La Espriella utilizó su cuenta de X para reaccionar a la noticia y darle un saludo a Henry. “Bienvenido a la Patria Milagro”, expresó.