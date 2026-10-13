Política

Álvaro Leyva entrega a la Embajada de EE. UU. documentos sobre sus denuncias contra Gustavo Petro

El excanciller aseguró que radicó una misiva en la que anunció la entrega de actuaciones judiciales y nombres de testigos que, según él, respaldarían sus señalamientos contra el exmandatario.

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Redacción Semana
13 de octubre de 2026 a las 6:41 a. m.
Álvaro Leyva.
Álvaro Leyva. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El excanciller Álvaro Leyva Durán anunció este martes, 13 de octubre, que entregó a la Embajada de Estados Unidos en Colombia documentos relacionados con actuaciones que asegura haber adelantado ante funcionarios de la justicia estadounidense contra el expresidente Gustavo Petro Urrego.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, al presidente Abelardo De La Espriella y al fiscal general de Estados Unidos, Leyva informó que la documentación fue recibida el pasado 9 de octubre en las oficinas diplomáticas estadounidenses en Bogotá, por conducto del encargado de negocios, Hugo Guevara. Como soporte, publicó una imagen de la comunicación con sello de recibido de la Embajada.

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