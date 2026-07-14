Álvaro Leyva denuncia supuesto plan de Gustavo Petro contra el gobierno de Abelardo De La Espriella

El excanciller Álvaro Leyva publicó una nueva carta en la que denuncia un supuesto plan del presidente Gustavo Petro para afectar el arranque del gobierno de Abelardo De La Espriella.

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“Se trata de la existencia de una ‘Operación de sabotaje’ de Petro y sus ministros para que haya caos en los primeros días de la nueva administración. En ese sentido, en los ministerios se están identificando funcionarios claves de libre remoción, a quienes les están pidiendo la renuncia para aceptárselas de inmediato”, denunció Leyva.

Según dijo Leyva, el gobierno saliente quisiera que los “computadores estén bloqueados, las oficinas cerradas y los documentos destruidos”. “No solo pretende desaparecer la evidencia de su asalto al erario público por puro pavor al ‘bloque de búsqueda anticorrupción’ que ya se anunció, sino que también reine el caos", afirmó el excanciller.

El exministro mencionó que se trataría de una desviación del poder, una doctrina jurídica que se consolidó a finales del siglo XIX en Francia. Por eso, pidió que durante una transición de mando como la que se está viviendo es fundamental que el gobierno saliente entregue todos los asuntos administrativos en su estado regular y abstenerse de hacer cambios. “Así deben ser las cosas, pero Petro es alérgico a la legalidad”, dijo.

En el caso colombiano, Leyva recordó que el Consejo de Estado ha establecido que la desviación del poder se da cuando la autoridad expide autos sobre los que es competente pero busca un fin distinto al señalado por la ley.

Álvaro Leyva publicó una nueva carta contra el mandatario. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Es decir que, en el caso de la ‘Operación de sabotaje’ de Petro se estarían haciendo movimientos que no son ilegales de por si pero eso afectaría al gobierno entrante. “Esos que más temprano que tarde tendrán que pagar por tanto daño”, agregó Leyva.

“Ahí está Petro con las manos en la masa. Ojalá los funcionarios aguanten sus renuncias unos días hasta que se vaya. Difícil pero no imposible. El presidente De La Espriella tiene la legitimidad plena de las urnas y es quien debe decidir quién se queda, quien se va y quien llega”, reclamó Leyva.

El excanciller considera que el país “no puede padecer un Petro con síndrome de abstinencia por el poder”. Y criticó que supuestamente su “obsesión” sería trinar en su despacho al amanecer “y posar disfrazado para las fotos”.

“En su desespero ya sabe que el futuro es la ignominia. Está acabado y dispuesto a destruirlo todo a las patadas, consciente de que ya la historia lo puso en el pedestal de la indignidad y el deshonor”, dijo Leyva.