Abelardo De La Espriella designó a María Nohemí Arboleda Arango como nueva ministra de Minas y Energía

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció este domingo a la persona que asumirá el liderazgo en el Ministerio de Minas y Energía, un sector clave dentro del programa de Gobierno que plantea el Gobierno entrante para los próximos 4 años.

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Se trata de María Nohemí Arboleda Arango, quien actualmente se desempeña como gerente general de la empresa XM. “Ella es una verdadera nunca, nunca había estado en política”, señaló De La Espriella.

El mandatario electo destacó la trayectoria de la nueva ministra, quien tiene más de 30 años liderando procesos de planeación energética, operación de sistemas eléctricos de potencia y administración de mercados de energía".

“Ella es ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista y magister en distribución y transmisión de energía. Fue una de las primeras mujeres en ocupar cargos de liderazgo en el sector energético colombiano”, destacó De La Espriella.

La nueva ministra se desempeña actualmente como gerente general de XM, el operador del sistema interconectado nacional y administrador del mercado de energía mayorista. “Ella ha liderado la creación de XM, la planeación de la operación y todo el andamiaje técnico que hace posible que la luz llegue a los hogares de los colombianos”, señaló el presidente electo.

De La Espriella resaltó que Arboleda Arango “es una paisa de pura cepa”, pero que por cosas de la vida “nació en Planeta Rica, Córdoba, y se crio en Antioquia. ”Es esposa y madre, defensora absoluta de la meritocracia, de la complementariedad y del liderazgo, por supuesto, técnico y humano", dijo.

“Con María Nohemí conformaremos un equipo de excelencia para enfrentar el riesgo real de desabastecimiento energético que heredamos del mal manejo del gobierno anterior”, señaló Abelardo De La Espriella en la presentación de la ministra designada para el cargo.

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La misión que le encomendó consiste en fortalecer la confiabilidad en el suministro, mejorar la capacidad del servicio, desarrollar energías limpias con mejores precios, generar confianza inversionista y resolver el grave problema de tarifas en el Caribe colombiano. “Ese es un compromiso con el pueblo costeño que hay que cumplir”, señaló.

También confirmó que le dio instrucciones para trabajar articuladamente con el ministro de defensa, con el fin de proteger la infraestructura eléctrica. Así mismo, con el jefe de la cartera de Ambiente avanzará en proyectos respetando la biodiversidad.

“La ministra designada tendrá el respaldo y acompañamiento del ministro de Hacienda, para hacer todo lo que sea necesario para que las condiciones financieras del sector aseguren que no cese la prestación del servicio de energía”, concluyó De La Espriella.

Vea la transmisión del informe semanal del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella.