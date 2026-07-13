POLÍTICA

Revelan detalles de la reunión entre equipo de Abelardo De La Espriella y el Banco Mundial en Washington

En el encuentro estuvieron presentes el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y los ministros designados de Hacienda y de Comercio.

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Redacción Semana
13 de julio de 2026 a las 11:30 a. m.
El equipo del presidente electo, Abelardo De La Espriella, en Washington.
El equipo del presidente electo, Abelardo De La Espriella, en Washington. Foto: Oficina de prensa de Abelardo De La Espriella

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, junto a los ministros designados de Hacienda, Miguel Gómez, y de Comercio, Mauricio Gómez Amín, sostuvieron este lunes 13 de julio en Washington D.C., una reunión de alto nivel con las directivas del Grupo Banco Mundial.

Abelardo De La Espriella.
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En dicho encuentro se fijaron lineamientos de la hoja de ruta de trabajo conjunto para el período comprendido entre 2026-2030.

Desde la oficina de prensa del presidente electo, Abelardo De La Espriella, entregaron detalles de dicha reunión en los Estados Unidos.

“Durante el encuentro, la delegación colombiana presentó las prioridades económicas de la administración entrante, mientras que el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) expusieron sus propuestas de apoyo técnico y financiero para Colombia”, indicaron en un comunicado.

Así mismo, destacaron que la agenda incluyó un plan de consolidación fiscal, una estrategia de reactivación económica y la evaluación de las alternativas de financiamiento disponibles en el corto, mediano y largo plazo.

Por último, se informó que la jornada de este lunes 13 de julio terminará con la definición de acuerdos concretos, próximos pasos y una reunión directa con el presidente del Grupo Banco Mundial para fortalecer la relación estratégica entre ambas partes.

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“Este encuentro en Washington es una señal clara del compromiso del Gobierno de la patria milagro con la responsabilidad fiscal, la transparencia y la búsqueda de alianzas internacionales que respalden la reactivación económica que Colombia necesita desde el primer día del nuevo gobierno. La era del Tigre llega con agenda, con interlocutores y con una hoja de ruta económica construida antes del 7 de agosto”, concluyeron en el comunicado sobre la reunión llevada a cabo durante las últimas horas en Washington D.C.

Vale destacar que, Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio designado por De La Espriella, recalcó la instrucción prioritaria entregada por el presidente electo de “fortalecer la cooperación económica y avanzar en la hoja de ruta que impulsará la reactivación y la estabilidad fiscal de Colombia”.