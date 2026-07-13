El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, junto a los ministros designados de Hacienda, Miguel Gómez, y de Comercio, Mauricio Gómez Amín, sostuvieron este lunes 13 de julio en Washington D.C., una reunión de alto nivel con las directivas del Grupo Banco Mundial.

Abelardo De La Espriella desmiente supuesta reglamentación de la reforma laboral

En dicho encuentro se fijaron lineamientos de la hoja de ruta de trabajo conjunto para el período comprendido entre 2026-2030.

Desde la oficina de prensa del presidente electo, Abelardo De La Espriella, entregaron detalles de dicha reunión en los Estados Unidos.

“Durante el encuentro, la delegación colombiana presentó las prioridades económicas de la administración entrante, mientras que el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) expusieron sus propuestas de apoyo técnico y financiero para Colombia”, indicaron en un comunicado.

Equipo de Abelardo De La Espriella se reunió en Washington con directivas del Banco Mundial. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/JLGbC3Nnpz — Revista Semana (@RevistaSemana) July 13, 2026

Así mismo, destacaron que la agenda incluyó un plan de consolidación fiscal, una estrategia de reactivación económica y la evaluación de las alternativas de financiamiento disponibles en el corto, mediano y largo plazo.

Por último, se informó que la jornada de este lunes 13 de julio terminará con la definición de acuerdos concretos, próximos pasos y una reunión directa con el presidente del Grupo Banco Mundial para fortalecer la relación estratégica entre ambas partes.

Gobierno de Abelardo De La Espriella radicó denuncia en la Fiscalía por presuntas irregularidades en millonario contrato de Ecopetrol

“Este encuentro en Washington es una señal clara del compromiso del Gobierno de la patria milagro con la responsabilidad fiscal, la transparencia y la búsqueda de alianzas internacionales que respalden la reactivación económica que Colombia necesita desde el primer día del nuevo gobierno. La era del Tigre llega con agenda, con interlocutores y con una hoja de ruta económica construida antes del 7 de agosto”, concluyeron en el comunicado sobre la reunión llevada a cabo durante las últimas horas en Washington D.C.

Vale destacar que, Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio designado por De La Espriella, recalcó la instrucción prioritaria entregada por el presidente electo de “fortalecer la cooperación económica y avanzar en la hoja de ruta que impulsará la reactivación y la estabilidad fiscal de Colombia”.