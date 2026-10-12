Con la esperanza de que su voz llegue hasta el presidente Abelardo De La Espriella, Ana Sofía grabó un video en el que pide ayuda para recibir la cirugía que necesita.

Su mayor temor es perder su ojo izquierdo, mientras su familia busca una solución para que pueda acceder al tratamiento especializado.

Niña se vuelve viral tras enviar mensaje de apoyo al presidente Abelardo De La Espriella: “Aunque a muchos les duela”

Una cadena de intervenciones y una atención pendiente

Hace aproximadamente un año y medio, Ana Sofía comenzó a recibir atención en la Clínica Oftalmológica del Quindío, a través de la Nueva EPS.

Desde entonces, la menor ha pasado por varias intervenciones para tratar los problemas que afectan su ojo izquierdo. Sin embargo, su proceso médico no ha podido continuar como lo necesita.

Según el relato de Ana María Gallego, madre de la niña, en marzo de 2025 le realizaron una primera cirugía por una catarata conjuntiva, procedimiento durante el cual le implantaron un lente artificial.

Quince días después, tuvo que regresar al quirófano para que le limpiaran el lente.

Posteriormente, el especialista que la atendía remitió el caso a un retinólogo, luego de identificar un desprendimiento de retina.

La situación hizo necesaria una tercera intervención, pues, de acuerdo con lo explicado por su madre, la retina debía volver a adherirse.

Durante ese procedimiento le colocaron una silicona que, según el plan médico, debían retirarle 15 días después.

No obstante, esa intervención pendiente no se pudo realizar porque, desde noviembre, la Nueva EPS dejó de tener convenio con la Clínica Oftalmológica del Quindío, según la información entregada por la familia.

La falta de un especialista infantil dificulta el tratamiento

Ante la imposibilidad de continuar el proceso en esa institución, la madre de Ana Sofía buscó una respuesta de la Nueva EPS.

De acuerdo con su testimonio, la entidad le explicó que en el Quindío no hay un retinólogo infantil y que, por esa razón, no podían remitir a la niña al especialista que necesita.

Frente a esta situación, hace tres meses Ana María acudió a la Defensoría del Pueblo, entidad a través de la cual promovió una acción de tutela para buscar que su hija reciba la atención médica requerida.

El caso llegó al Juzgado Primero y, según la información suministrada por la madre, el fallo fue notificado a la Nueva EPS.

Tras la acción judicial, la EPS envió a la menor a una consulta con un retinólogo.

El especialista le formuló unas gotas que su madre debe comprar con sus propios recursos, pues asegura que la entidad no se las ha entregado.

Aunque la niña ya fue valorada por un especialista, la preocupación de la familia continúa.

La madre sostiene que Ana Sofía necesita la atención de un retinólogo infantil, pero el profesional que la atendió no tiene esa especialidad pediátrica.

Lucas Murillo, el niño que le pidió ayuda a Abelardo De La Espriella, será sometido a delicada cirugía: “Necesito de su oración”

El llamado de Ana Sofía al presidente

En medio de esta situación, la pequeña decidió hacer un llamado directo al presidente Abelardo De La Espriella.

En un video, con palabras sencillas, le pide que intervenga para que pueda recibir la cirugía que necesita y tenga la oportunidad de conservar la visión de su ojo izquierdo.

“Necesito que me ayudes para que me operen porque mi ojito está muy mal”, expresa Ana Sofía en la grabación.

Su mensaje resume la angustia de una niña que ha tenido que pasar por varias intervenciones y que ahora espera una respuesta para continuar su tratamiento.

Mientras su madre busca una salida por las vías institucionales y judiciales, la pequeña pone su esperanza en que el presidente escuche su petición y la ayude a acceder a la atención especializada que requiere.

Para Ana Sofía y su familia, el llamado es urgente: conseguir que la menor sea atendida por el especialista que necesita y que su proceso médico pueda continuar sin más demoras.