Nuevos detalles salen a la luz sobre el asesinato de Kevin Santiago Ángel, el profesor de educación física que desapareció el pasado 20 de mayo en Bogotá y cuyo cuerpo fue encontrado dos días después.

“Lo asesinaron por alejar jóvenes de la criminalidad”: la Fiscalía confirmó la captura de integrantes del Tren de Aragua por crimen de un profesor

Videos de cámaras de seguridad conocidos en exclusiva por Noticias RCN muestran una parte del recorrido que hizo antes de su muerte y cómo habría funcionado la trampa para llevarlo hasta el lugar donde fue asesinado.

Una mujer identificada en la investigación como Alondra aparece como una de las piezas clave. De acuerdo con la información revelada por el noticiero, habría sido utilizada como señuelo para conseguir que Kevin llegara hasta una vivienda ubicada en la localidad de Kennedy.

Las primeras imágenes relevantes fueron registradas hacia las 6:05 p. m. del 20 de mayo. Allí aparecen la mujer y un hombre conocido con el alias de Emiro, quien, según la investigación, habría tenido un papel en la coordinación del crimen.

La secuencia más reveladora se produjo unas horas después. Cerca de las 8:29 p. m., las cámaras registraron la llegada de Kevin Santiago Ángel. El profesor se encontró con la mujer y posteriormente ingresó con ella a una vivienda del sector.

Ella salió sola de la vivienda

Lo que ocurrió aproximadamente 20 minutos después es uno de los elementos que ahora analizan las autoridades. Hacia las 8:50 p. m., las cámaras volvieron a registrar a la mujer, pero Kevin ya no estaba con ella. Alondra salió sola de la vivienda y se encontró nuevamente con alias Emiro.

La investigación señala, además, que la mujer llevaba dos teléfonos celulares y que uno de estos presuntamente pertenecía al profesor. Las autoridades también indagan por movimientos que se habrían realizado desde las cuentas bancarias de la víctima.

Las cámaras continuaron registrando movimientos alrededor de la vivienda durante las siguientes horas. Ya entrada la madrugada, hacia las 12:05, tres hombres salieron del mismo inmueble al que Kevin había ingresado. Cargaban una maleta.

Según las autoridades, dentro de esta se hallaba el cuerpo del profesor. Las imágenes muestran a los sujetos abandonar el lugar con el equipaje, que posteriormente habría sido llevado hasta el sitio donde dejaron los restos de la víctima.

¿Por qué asesinaron a Kevin Santiago Ángel?

Detrás del crimen habría una razón que golpeó especialmente a la comunidad en la que trabajaba Kevin. La hipótesis de los investigadores apunta a que su labor con niños y jóvenes habría chocado con los intereses criminales de una estructura del Tren de Aragua.

Kevin era un apasionado por el deporte y desarrollaba actividades sociales y torneos con jóvenes de entornos vulnerables de Kennedy. Parte de su trabajo estaba dirigido a ofrecerles alternativas para alejarlos del consumo de drogas y de dinámicas delincuenciales. Precisamente esa labor habría terminado convirtiéndolo en un objetivo de la organización criminal.

Según la investigación, integrantes de la estructura estaban inconformes porque las actividades impulsadas por el profesor alejaban a jóvenes de los espacios en los que la organización tendría intereses relacionados con el tráfico de estupefacientes.

“Estaba sacando a los niños de las drogas”, fue una de las conclusiones sobre el posible móvil expuestas durante la revelación de los nuevos detalles del expediente.

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Ocho personas fueron capturadas

Los avances investigativos permitieron que las autoridades ejecutaran ocho capturas de presuntos integrantes del Tren de Aragua, este 1.° de septiembre, que estarían relacionados con el asesinato de Kevin Santiago Ángel.

Los procedimientos se desarrollaron en Bogotá y otras zonas del país como parte de la investigación adelantada por la Fiscalía para reconstruir quiénes participaron en el homicidio y cuál habría sido la función de cada uno.

Los señalados deberán responder ante la justicia por los delitos que determine la Fiscalía durante las audiencias correspondientes. Entre las conductas mencionadas por las autoridades aparecen homicidio, concierto para delinquir, tráfico o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

La investigación también busca determinar la responsabilidad de quienes habrían participado en las etapas del crimen: desde el supuesto engaño utilizado para llevar al profesor hasta la vivienda, pasando por su asesinato y el posterior traslado de su cuerpo.

Los videos conocidos ahora se convierten en una pieza determinante de esa reconstrucción. En cuestión de horas registraron la llegada de Kevin a lo que parecía ser un encuentro, su ingreso a la vivienda acompañado por una mujer, la salida de ella sin el profesor y, finalmente, a varios hombres retirando una maleta del mismo lugar.