Los trabajadores de la salud que fueron secuestrados por un grupo armado en zona rural de Mitú, Vaupés, el 16 de noviembre, fueron liberados y recobraron la libertad luego de una travesía en las selvas de ese municipio.
Noticia en desarrollo...
Los funcionarios, junto a dos indígenas, habían sido retenidos por presuntos integrantes del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias.
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Los trabajadores de la salud que fueron secuestrados por un grupo armado en zona rural de Mitú, Vaupés, el 16 de noviembre, fueron liberados y recobraron la libertad luego de una travesía en las selvas de ese municipio.
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