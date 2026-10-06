Molestia en el Centro Democrático con María Fernanda Cabal tras invitar a sus miembros a renunciar e irse a su nuevo partido

La exsenadora María Fernanda Cabal anunció hace algunos días su renuncia al Centro Democrático, luego de más de una década de estar en esa colectividad como congresista y activista de la derecha. Cabal ahora busca nuevos caminos políticos para llegar a la Presidencia, un lugar que ha buscado desde hace varios años pero que la colectividad fundada por Álvaro Uribe no le permitió.

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Sin embargo, su salida no ha sido bien vista. Pese a que el Centro Democrático le aceptó la renuncia, lo cierto es que durante los últimos días se ha elevado una nueva molestia. Cabal ahora hace parte del nuevo Partido Republicano, movimiento anteriormente denominado Liga de Gobernantes Anticorrupción.

El Centro Democrático enfrenta una nueva disputa política con María Fernanda Cabal, luego de que su movimiento invitara a sus militantes a abandonar la colectividad. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Durante las últimas horas, la molestia entre la excongresista y el Centro Democrático se dio tras la invitación que se ha estado haciendo a que miembros del partido renuncien y se unan al partido de Cabal.

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De acuerdo con la periodista Darcy Quinn, la molestia se dio tras una información difundida en un chat del que hacen parte miembros del movimiento Soy Joven Cabal en Bogotá.

La difusión de un modelo de carta de renuncia para integrantes del Centro Democrático provocó molestia dentro del partido tras la salida de Cabal. Foto: SEMANA

“Si sigues firme en la defensa de la libertad, la familia, la seguridad y la propiedad privada, has decidido acompañarnos en el Partido Republicano, este mensaje es para ti. Para quienes están inscritos en otro partido o movimiento político, compartimos una carta modelo para presentar su renuncia. En el caso del Centro Democrático, completa tus datos, firma la carta y envíala a estos dos correos. Conserva una copia del correo enviado y solicita información de recibido”, dice el mensaje.

Molestia y preocupación en el @CeDemocratico por invitación de @MariaFdaCabal a que renuncien al partido y la acompañen en el Partido Republicano .@lafm https://t.co/DZPKHK2MHV — Darcy Quinn (@darcyquinnr) October 6, 2026

Es decir, el movimiento de Cabal estaría invitando a sus seguidores a renunciar al Centro Democrático y para facilitarles la tarea, les estaría dejando un modelo de carta de renuncia con lo necesario para que sea aceptada por el grupo político, lo que sería una dura afrenta contra el movimiento de Uribe.