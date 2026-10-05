María Fernanda Cabal revela qué papel tendrá frente al Centro Democrático y Salvación Nacional

Luego de renunciar al Centro Democrático, la exsenadora María Fernanda Cabal oficializó su ingreso al Partido Republicano donde, según dijo, buscará construir una “nueva derecha” con miras a las elecciones territoriales de 2027 y las presidenciales de 2030.

María Fernanda Cabal oficializa su llegada al Partido Republicano: “Lideraré una nueva derecha”

A propósito, en medio de una entrevista, Cabal destapó cuál será su posición con el Centro Democrático y Salvación Nacional, los otros partidos de derecha.

“No voy a pelear con el Centro Democrático ni con Salvación Nacional. Nuestro enemigo común es el socialismo depredador.Podemos unirnos y tener diferencias. ¿Un partido único de derecha, estilo estalinista? A eso no me inviten", dijo la exsenadora Cabal, quien ha dicho que espera ser la sucesora del presidente Abelardo De La Espriella.