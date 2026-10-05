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María Fernanda Cabal revela qué papel tendrá frente al Centro Democrático y Salvación Nacional

La excongresista se pronunció tras su llegada al Partido Republicano.

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Redacción Confidenciales
5 de octubre de 2026 a las 9:35 a. m.
En la image, la exsenadora María Fernanda Cabal.
En la image, la exsenadora María Fernanda Cabal. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Luego de renunciar al Centro Democrático, la exsenadora María Fernanda Cabal oficializó su ingreso al Partido Republicano donde, según dijo, buscará construir una “nueva derecha” con miras a las elecciones territoriales de 2027 y las presidenciales de 2030.

El Debate, con María Fernanda Cabal ex senadora del Centro Democrático.
María Fernanda Cabal oficializa su llegada al Partido Republicano: “Lideraré una nueva derecha”

A propósito, en medio de una entrevista, Cabal destapó cuál será su posición con el Centro Democrático y Salvación Nacional, los otros partidos de derecha.

No voy a pelear con el Centro Democrático ni con Salvación Nacional. Nuestro enemigo común es el socialismo depredador.Podemos unirnos y tener diferencias. ¿Un partido único de derecha, estilo estalinista? A eso no me inviten", dijo la exsenadora Cabal, quien ha dicho que espera ser la sucesora del presidente Abelardo De La Espriella.