Revelan en vivo que Gustavo Petro habría querido reunirse con Alex Saab para “enlodar” a Abelardo De La Espriella: “Es grave”

El senador Germán Rodríguez hizo una delicada revelación en SEMANA: fuentes le informaron que el expresidente Gustavo Petro buscó reunirse con Alex Saab para “enlodar” al entonces candidato Abelardo De La Espriella.

“Es un tema muy delicado que lo voy a decir por primera vez en público, esto sucedió cuando ya era candidato al Senado: Yo tengo unas fuentes en el DNI (Dirección Nacional de Inteligencia) y me gustaría saber si es cierto que el 26 de abril Petro viaja a encontrarse con Delcy Rodríguez, pero el propósito era reunirse con Alex Saab”, comentó.

El congresista calificó esto como “muy grave” y aclaró que en ese momento el señalado testaferro de Nicolás Maduro no se encontraba en el Helicoide. “Lo que sí es cierto es que el señor Petro quiso reunirse con Saab”, sostuvo.

No obstante, el encuentro nunca se realizó finalmente, pero supuestamente el entonces jefe de Estado tenía todas las intenciones de hacerlo. El objetivo, según dijo, era solo uno: “Enlodar al entonces candidato Abelardo De La Espriella”.

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“Fue en el último viaje que hizo Gustavo Petro hacia Venezuela y esto me lo informan miembros del DNI de Petro. (…) Cuando se ve que Abelardo va a ganar la Presidencia, muchas personas del anterior gobierno decidieron saltar del barco y empezar a contar muchas cosas que decían”, indicó.

“Este es un informante que yo lo tenía desde hace un par de años”, afirmó Rodríguez y, además, precisó que esto ya lo puso en conocimiento de una persona, pero no dio ningún nombre.

Alex Saab. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA A.P.I

Para el momento en el que presuntamente sucedieron los hechos, recordó el senador, no contaban con ningún esquema de seguridad. “La fuente nos dice que el gobierno Petro habría intentado negociar en Venezuela entregando unos datos muy delicados, que tienen que ver con la inteligencia estratégica”, manifestó.

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“Queremos saber si Petro realmente tuvo la intención de encontrarse con Alex Saab para enlodar al entonces candidato presidencial. Petro quería sacar un video enlodando a Abelardo De La Espriella”, añadió.

La información que tiene el congresista apunta a que este registro fílmico nunca se hizo, ni tampoco se llevó a cabo la reunión entre el hoy líder de la oposición y el señalado testaferro que ya fue extraditado a Estados Unidos.

“Alex Saab no quiso hacer la reunión. Él no estaba en El Helicoide, pero ya sabía que lo iban a extraditar”, complementó.