No le creen a Petro y advierten la verdadera razón por la que dejará de usar la red social X: “Fría jugada calculada”

El senador Enrique Gómez se refirió al anuncio del expresidente Gustavo Petro de dejar de utilizar X y tener como su forma de comunicación un canal vía WhatsApp.

Según dijo el exmandatario, la decisión se dio porque en esta plataforma digital hay “restricciones” al pensamiento progresista y se tiene una “afinidad a la extrema derecha con algoritmos que expanden el odio que la razón y la democracia”.

Al respecto, Gómez no dudó en reaccionar y apuntó que en verdad se trata de un engaño por parte del líder de la oposición. “Esto no es un triunfo, es otra fría jugada calculada”, dijo.

En ese sentido, sostuvo que la verdadera razón por la que Petro se va de la mencionada red social es “estrictamente matemática y estratégica”. “X solo llega al 38,6 % de la población, mientras que WhatsApp alcanza al 93,1 %”, señaló.

“Además, hábilmente ni menciona que en los canales la comunicación es unidireccional. Es decir, que los ciudadanos no pueden refutar, desmentir u opinar en sus publicaciones”, comentó.

Por último, el congresista añadió: “Ojo: los canales no son el problema (yo mismo tengo uno), pero no nos dejemos engañar por sus triquiñuelas ni le celebremos la huida al debate”.