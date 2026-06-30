Bancóldex destina $100.000 millones para que empresas se preparen ante fenómeno de ‘El Niño’

La probabilidad de que ocurra un nuevo fenómeno de ‘El Niño’ en el segundo semestre del año ya supera el 80%-90%, según estimaciones del International Research Institute for Climate and Society (IRI). Las proyecciones indican que este evento podría ubicarse entre los más intensos de los últimos 30 años, elevando los riesgos para sectores estratégicos como energía y agro, pero también las oportunidades de gestión y adaptación.

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Frente a este panorama, Bancóldex, banco de desarrollo empresarial de Colombia, busca fortalecer la resiliencia de las empresas mediante financiamiento que facilite el paso hacia fuentes de energía sostenible, como la solar, y la adaptación climática. Para ello, puso a disposición de empresas de todos los tamaños (micro, pequeñas, medianas y grandes) una nueva fase de su programa “Energía Solar se Reactiva”, que cuenta con recursos por $100.000 millones para financiar sistemas solares fotovoltaicos.

Según un informe de la Oficina de Estudios Económicos de Bancóldex, Colombia mantiene una alta dependencia del agua para su matriz energética: con una capacidad de generación de 21,5 GW y más del 60% proveniente de fuentes hídricas, el país se encuentra entre los más vulnerables de la región ante fenómenos climáticos. En ese contexto, diversificar hacia energías como la solar y la eólica se vuelve una necesidad urgente y no solo una apuesta de sostenibilidad.

En cuanto a esto, María Fernanda Manrique, líder de Sostenibilidad de Bancóldex explicó que: “Teniendo en cuenta las estimaciones de ocurrencia del fenómeno de ‘El Niño’ en Colombia, resulta fundamental anticiparse y activar un financiamiento anticíclico para las empresas que no solo fortalezca su resiliencia, sino que impulse oportunidades productivas asociadas a la transición energética”.

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Además, agregó que “queremos que más empresas colombianas conozcan las ventajas de invertir en energía solar: no solo reducirán sus costos operativos, sino que también fortalecerán su competitividad al acceder a incentivos tributarios y alinear sus negocios con los objetivos de sostenibilidad del país”.

Los sectores más beneficiados hasta ahora son manufacturas, comercio, transporte, turismo y construcción, en regiones como Atlántico, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander y Antioquia.

Los interesados en acceder a la línea “Energía Solar se Reactiva” pueden acercarse a su intermediario financiero o consultar en www.bancoldex.com, así como en la Línea Gratuita Nacional (+57) 01 8000 18 07 10.