Líder supremo de Irán envía mensaje tras elecciones en EE. UU., en medio de tensiones por un posible ataque nuclear

Las autoridades de Irán interpretaron la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos como un “no a la guerra”, con el líder supremo del país, el ayatolá Mojtaba Jamenei, descartando que estos resultados puedan suponer cambio alguno en las políticas de Washington hacia el país asiático.

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El jefe negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo que los resultados de las ‘midterms’, en las que el Partido Demócrata ha logrado el control de ambas cámaras del Congreso, demuestran que los ciudadanos estadounidenses han dicho “no a la guerra”, ya sea “por conciencia o por el coste de la vida”. “Respaldamos este mensaje”, dijo.

“Si el Gobierno de Estados Unidos traiciona la voluntad de su público para servir a chantajistas y financiadores internacionales, aprenderá que nuestro ‘no’ viene acompañado de una pesadilla”, advirtió Baqer en redes sociales.

Conscience or the cost of living, Americans said NO TO WAR, and we endorse this message. If the US govt betrays their public will to serve international paymasters and blackmailers, it will learn our NO comes with a Nightmare. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) November 4, 2026

Jamenei dijo en un comunicado que “si aún hay quien tiene una pequeña esperanza en un cambio de comportamiento o se produzcan cambios en las facciones políticas que gobiernan el país, o crean que haciendo concesiones a Estados Unidos pueden hacer que abandone su hostilidad hacia el pueblo iraní, están muy equivocados”.

“El deseo del gran maligno --en referencia a Estados Unidos-- es la rendición incondicional de la nación iraní y la menor tendencia a rendirse ante un enemigo dominante supondrá desperdiciar el gran capital obtenido a través de la sangre de los mártires y el sacrificio de los miembros de la nación”, aseveró.

Así, ha insistido en que adoptar esa postura “solo animará al enemigo arrogante a cometer más excesos y nuevas guerras”, al tiempo que ha esgrimido que “la única forma de alcanzar el punto de disuasión absoluta es continuar con la estrategia de ‘Irán es más fuerte que nunca’ y avanzar hacia el progreso”.

“La unidad social y la cohesión son los principales elementos del éxito en este camino, que debe dirigir el discurso y acción de cada individuo y de los funcionarios de la nación”, aseveró Jamenei, quien ha insistido en que Estados Unidos “siempre ha intentado imponer su ley y subyugar a Irán”.

El ayatolá Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: Colprensa

Jamenei aseguró que durante los últimos años Estados Unidos “ha abandonado todos sus disfraces falsos y engañosos y busca de forma abierta desintegrar el país, hacer que la nación se arrodille, colapsar el sistema y destruir la original y antigua civilización de Irán”, según un comunicado publicado por su oficina.

Sin embargo, ha destacado que la respuesta iraní a la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel “ha desmentido el mito de la invencibilidad de Estados Unidos” y “ha demostrado la debilidad y cobardía de los gobiernos que dependen de la fuerza, en lugar de en su propia nación”.

“Si bien la gestión del estrecho de Ormuz por parte de Irán y la destrucción de bases militares estadounidenses en la región fue una reacción a la agresión (...), es también considerada una yihad contra la arrogancia con dimensiones regionales”, aseguró.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos Foto: Semana/ Getty Images

Cabe recordar que la noticia llega en medio de la tensión por la posibilidad de que Donald Trump ordene nuevos ataques contra Irán por su programa nuclear.

Las advertencias de Washington, las presiones de Israel y el despliegue militar estadounidense han alimentado los temores de una escalada que incluso podría contemplar el uso de armas nucleares, aunque no hay pruebas de que exista una orden para hacerlo.