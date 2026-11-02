Estados Unidos atacó este lunes la isla de Qeshm en Irán, informó Wall Street Journal, incluso mientras el presidente Donald Trump señalaba avances en las negociaciones con Irán para poner fin al conflicto que ya dura ocho meses.

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El diario, que cita funcionarios estadounidenses anónimos, describió el ataque contra la mayor isla del estrecho de Ormuz como la más reciente de una serie de operaciones que Washington ha llevado a cabo en secreto contra Irán en las últimas semanas.

La agencia estatal iraní de noticias IRNA informó que se escucharon cinco explosiones en rápida sucesión en la isla y que algunos residentes dijeron haber visto dos aeronaves sobrevolando sus cielos.

El Pentágono remitió las preguntas sobre los ataques al Comando Central de Estados Unidos, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la AFP.

El medio estadounidense también reportó que Estados Unidos ha llevado a cabo ataques de menor envergadura contra Irán desde hace semanas.

Señaló que algunos funcionarios describieron estos ataques como defensivos, con el objetivo de impedir que Irán pueda atacar barcos comerciales en Ormuz, una vía clave para el transporte de petróleo que ha estado bloqueada desde que la guerra comenzó a finales de febrero.

El Journal, sin embargo, agrega que Estados Unidos no ha anunciado públicamente los ataques para no dar señales de querer reanudar operaciones de combate a gran escala.

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En la víspera de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, Trump dijo el lunes que acuerdo con Teherán “podría ocurrir”.

Los precios del petróleo, que se dispararon debido al bloqueo iraní del corredor energético del estrecho de Ormuz, se desplomaron más de un 7% el lunes ante el optimismo sobre un posible fin del conflicto.

*Con información de AFP