Barack Obama, el primer presidente afrodescendiente de Estados Unidos y una de las figuras políticas con mayor reconocimiento a nivel global, ha participado en eventos públicos durante la campaña a las elecciones de Estados Unidos este 3 de noviembre y compartió un nuevo mensaje este lunes, a pocas horas de los sufragios.

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Durante años, la diplomacia de Obama y su serenidad lo diferenciaron de las personalidades políticas del mundo; sin embargo, ad portas de estas elecciones legislativas, el mundo descubrió un nuevo discurso, que arremete contra Trump.

“Estas elecciones representan nuestra mejor y última oportunidad para, al menos, ponerles freno a él y a algunas de las insensateces de esta administración”, dijo Obama refiriéndose al actual presidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump.

Barack Obama en Ohio. Foto: Getty Images

En esta intervención que hoy los demócratas usan para intentar convencer los últimos votos, Obama aseguró que esta es la última oportunidad que tienen, democráticamente, para auditar la gestión de Trump:

“Necesitamos empezar a exigir rendición de cuentas a esta administración y, algo igual de importante, debemos mostrar al pueblo estadounidense cómo es un liderazgo auténtico”.

President Obama is right: We can hold Trump accountable and fight for working families—but only if YOU vote. https://t.co/6a2ydYVeRT — Democrats (@TheDemocrats) November 2, 2026

Y se volvió a pronunciar este mismo día, esa vez desde su cuenta en X, en donde dijo: “En todo el país, he escuchado a personas que están hartas y cansadas de lo que están viendo de los políticos en este momento. Este Día de las Elecciones, tenemos el poder de votar por los candidatos que traerán el cambio que necesitamos”.

Mediante un hilo en su cuenta, resaltó los nombres de sus candidatos en Georgia, Ohio y Michigan. El líder demócrata tuvo con esta una participación directa en las elecciones, luego de que en temporadas pasadas de elecciones legislativas se mantuviera al margen.