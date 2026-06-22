Los Obama inauguraron su Centro Presidencial en Chicago con una envidiable lista de invitados

Muy puntuales, Barack y Michelle Obama llegaron a Jackson Park, en el South Side de Chicago, para celebrar la inauguración de su Centro Presidencial, un museo interactivo que recorre la trayectoria tanto personal como política del expresidente demócrata. Hitos de su vida como su estancia académica en la Universidad de Chicago; pasando por su carrera como senador, su incansable amor por Michelle y sus hijas, y la llegada al Despacho Oval son solo algunos de ellos.

A la inauguración del ‘Obamalisk’, el gran homenaje a la historia del primer presidente negro de Estados Undios, que se extiende por casi 7,8 hectáreas de la ciudad, llegaron también los expresidentes Joe Biden, George W. Bush y Bill Clinton, acompañados de las ex primeras damas Jill Biden, Laura Bush y Hillary Clinton.

En medio de la crema y nata de la bancada demócrata, Michelle dio un discurso que enterneció a todos. Empezó destacando el “terco optimismo” y el “coraje inquebrantable” de su esposo, además de su “brillantez deslumbrante y decencia sin pretensiones”.

Bill Clinton y Hillary Clinton en el escenario del Centro Presidencial Obama. Foto: AP Photo/Jeff Roberson

Fueron 850 millones de dólares lo que le costó a la Fundación Obama financiar esta joya arquitectónica brutalista, diseñada por Tod Williams y Billie Tsien, dos arquitectos neoyorquinos dueños de un estudio famoso por desarrollar otras obras como el edificio de la Fundación Barnes, en Filadelfia, o el Centro LeFrak en Lakeside, en Brooklyn.

De izquierda a derecha: Joe y Jill Biden; Barack y Michelle Obama; George y Laura Bush, y Bill y Hillary Clinton. Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP Pool

Se dice que las donaciones llegaron directamente de los bolsillos de Jeff Bezos y de la fundación de Bill y Belinda Gates. Afines seguramente a la historia política del expresidente, estos magnates apoyaron la construcción, además del edificio, de una zona de juegos, un foro, una sala multiusos, una nueva sucursal de la Biblioteca Pública de Chicago, un centro deportivo, canchas de baloncesto y un área de pícnic.

Ni Bezos ni Gates acudieron a la ceremonia de inauguración. Pero otros nombres de gran relieve social como Gavin Newsom, actual gobernador de California y posible candidato demócrata a las presidenciales de 2028; Oprah Winfrey, David Letterman, Stephen Colbert, John Legend y Tom Hanks se unieron a la celebración.

Bruce Springsteen, uno de los cantantes más importantes del rock estadounidense. Foto: AP Photo/Jeff Roberson

También participaron Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Bono, Marc Anthony y Eddie Vedder, de Pearl Jam. El himno nacional lo cantó la actriz Jennifer Hudson, mientras que Christina Aguilera conmovió al público con una versión de What a Wonderful World.

Jennifer Hudson y John Legend cantando en la ceremonia de inauguración del Centro Presidencial Obama. Foto: AP Photo/Alex Brandon

El ‘Obamalisk’ abrió sus puertas el 19 de junio y se espera que atraiga a más de un millón de visitantes cada año para conocer a fondo la historia de este político que hizo historia en Norteamérica. “Siempre nos diste lo mejor de ti. Y al hacerlo nos recordaste a todos que nosotros también podemos hacerlo”, declaró Michelle Obama durante el discurso.

“Barack, no hay palabras para expresar lo orgullosa que estoy de la manera en que estuviste presente y sigues estándolo cada día. Ha sido un honor estar a tu lado. Me has hecho una mejor persona y nos has dado a todos un ejemplo de que deberíamos esforzarnos por seguir. Y espero que sepas que realmente no hay vocación más noble que esa”, concluyó Michelle.