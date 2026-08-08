El descanso se vive diferente en este lujoso hotel en El Poblado, en Medellín: “Aportamos al bienestar”

Un viejo refrán dice que desde el desayuno se sabe lo que será la cena. En Novotel Medellín El Tesoro basta el primer amanecer para entender que el bienestar y el descanso serán el hilo conductor durante toda la experiencia. Ubicado en El Poblado, el hotel abrió con una clara vocación hacia el viajero corporativo.

Sin embargo, la evolución de la ciudad como destino internacional y los cambios en la forma de viajar transformaron su propuesta. Hoy Novotel Medellín responde a un huésped que combina trabajo, ocio y bienestar, y que entiende que descansar ya no significa solo dormir bien, sino encontrar espacios para reconectar.

“Y eso se vive desde el desayuno”, aseguró Óscar Gónima, subgerente de Alimentos y Bebidas del hotel. “Tenemos un buffet con cerca de 120 opciones diarias, pero el módulo de comida saludable es el más importante de todos. Encuentras panes funcionales, vegetales, bebidas naturales y diferentes alternativas para que el huésped empiece el día sintiéndose bien y sin pesadez”.

Bajo el concepto de ‘Te quedas en Novotel, lo nuevo se queda en ti’, hoy su oferta va desde habitaciones diseñadas para escapadas cortas hasta opciones de mayor amplitud para largas estadías, complementadas con spa, piscina, peluquería, gimnasio, gastronomía balanceada, salones de pilates y espacios pensados para bajar el ritmo sin sacrificar la sofisticación.

Novotel comenzó siendo un hotel con enfoque corporativo, pero se transformó en un lugar ideal para la desconexión de todos los viajeros. Foto: Novotel - API

“De hecho, fuimos certificados por la Asociación Mundial de Turismo de Bienestar y Médico porque ofrecemos una experiencia integral: no solo hablamos de alimentación, sino de actividad física, espacios de tranquilidad y bienestar durante toda la estadía”, recalcó Gónima.

Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana. El camino comenzó antes de la pandemia, cuando el hotel replanteó su concepto de bienestar, alineándose con los estándares del grupo hotelero francés Accor: “La certificación exige estándares muy altos, especialmente en alimentación. Entendimos que no se trataba solo de ofrecer opciones saludables, sino de lograr un equilibrio en cada preparación y trabajar con alimentos que aporten al bienestar del cuerpo. Hoy esa filosofía está presente en todo el hotel”.

El wellness es uno de los pilares de Novotel, uno de los hoteles más reconocidos en El Poblado, en Medellín. Foto: Novotel - API

Con dos propuestas gastronómicas abiertas a huéspedes y visitantes, esa filosofía también vive alrededor de la mesa. La primera es el Restaurante Espíritu, un bistró colombiano con un menú guiado por el chef Álvaro Clavijo, cuya cocina pone en valor el producto local desde una mirada contemporánea. Así mismo, a finales de agosto se sumará Tres’08, concebido como un espacio de tres ambientes: una zona de snacks saludables, un bar enfocado en destilados artesanales colombianos y un restaurante que reinterpreta la cocina nacional.

Integrado al Parque Comercial El Tesoro, el hotel también ofrece acceso inmediato a una de las ofertas comerciales y de entretenimiento más completas de la ciudad, además de una conexión estratégica con otros puntos de Medellín y con el Aeropuerto Internacional José María Córdova.

*Contenido elaborado con el apoyo de Novotel.