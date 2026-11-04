Corea del Norte señala a EE. UU. por su política hostil tras acusaciones de robo cibernético

Corea del Norte endureció su discurso contra Estados Unidos después de que el Gobierno estadounidense señalara al régimen de Kim Jong-un como responsable de un millonario robo de criptomonedas a la plataforma Binance.

Kim Yo-jong, hermana del mandatario norcoreano y una de las figuras más influyentes del Gobierno, calificó las acusaciones como una muestra de la política hostil de Washington y puso en duda la posibilidad de retomar conversaciones diplomáticas.

En un comunicado divulgado este miércoles por la agencia estatal norcoreana KCNA, Kim aseguró que las denuncias relacionadas con el ataque informático representan una provocación política. Además, sostuvo que Estados Unidos utiliza este tipo de señalamientos para mantener la presión internacional sobre Pyongyang.

La controversia comenzó después de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) atribuyera a Corea del Norte el robo de más de 6.000 millones de dólares en activos digitales de Binance, considerada una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo.

La entidad estadounidense relacionó el ataque con actores informáticos vinculados al Estado norcoreano.

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