“Mis láseres espaciales no funcionaron”: la irónica respuesta de Elon Musk tras el histórico vuelco demócrata

El multimillonario Elon Musk ironizó el miércoles sobre la derrota de los republicanos en las elecciones de medio mandato estadounidenses, después de destinar cientos de millones de dólares para ayudar a candidatos del partido conservador.

Donald Trump reacciona a la derrota en las elecciones. Lanza pullas y reconoce el triunfo de los democrátas

Los demócratas se hicieron con el control del Congreso, con mayorías tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes que comprometen el final del mandato del presidente Donald Trump.

“Tengo la impresión de que la injerencia de mis láseres espaciales en las elecciones no ha funcionado esta vez”, bromeó el jefe de SpaceX y Tesla en su red social X.

Musk financió con casi 500 millones de dólares la campaña republicana. Esto lo convierte en el mayor contribuyente individual en un ciclo de elecciones federales desde que en 2010 se permitió el gasto ilimitado en campañas, según el rastreador OpenSecrets.

Una buena parte de este monto, 158 millones de dólares, se destinaron a apoyar a Ken Paxton, el candidato republicano al Senado por Texas.

Sin embargo, el demócrata James Talarico derrotó a Paxton, un estrecho aliado de Trump, y se convirtió en el primer demócrata en ganar un cargo estatal en Texas desde 1994.

“En esta contienda, nos enfrentamos a nuestros propios Goliats. El hombre más rico del mundo, el hombre más poderoso del mundo, y todo el aparato de Washington”, celebró Talarico.

El golpe fue doble en ese bastión republicano, donde la demócrata Gina Hinojosa, de ascendencia mexicana, desbancó al gobernador republicano Greg Abbott.

Noche de pesadilla para Trump: republicanos perdieron el control del Senado y la Cámara en elecciones de medio término

Ambos demócratas arremetieron contra la expansión de los centros de datos de inteligencia artificial en ese estado, en el que Musk instaló las sedes de Tesla, SpaceX y la red social X. El auge de estas instalaciones preocupa a los texanos, por el posible aumento de las facturas de electricidad, el consumo de agua y la sobrecarga de la red eléctrica.

Con el vuelco en el Congreso, Musk expresó su inquietud por un posible freno a la expansión de estas infraestructuras. “Los centros de datos en el espacio suenan bastante atractivos en este momento”, comentó en su red social.

La consecuencias de la derrota

Donald Trump adoptó un tono sorprendentemente conciliador después de que la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos lo dejara en una posición debilitada. Pero es imposible saber cuánto durará esa actitud.

Desde reanudar la campaña militar contra Irán hasta vetar la legislación demócrata, el volátil octogenario aún podría utilizar los poderes que le quedan para recobrar protagonismo en sus dos últimos años de mandato. “Cada vez que Trump se ve acorralado, alza más la voz y sale a pelear”, comentó a la AFP Peter Loge, director de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington.

Vetos

Trump felicitó el martes a los demócratas y afirmó que está dispuesto a trabajar con ellos. Podría tener que hacerlo, sobre todo si los republicanos se vuelcan en su contra tras una derrota que muchos de ellos atribuyen a la guerra en Irán.

Pero al mismo tiempo, Trump ha alardeado de su poder de veto sobre cualquier legislación demócrata que tenga que validar.

Diversos medios informaron de que el gobierno de Trump planea utilizar órdenes ejecutivas para impulsar políticas migratorias duras, como lo hizo en los primeros 100 días de su segundo mandato.

Trump, la primera persona con una condena penal en ganar una elección presidencial, ha dicho que hará frente a cualquier investigación de los demócratas.

Irán

La política exterior es una de las áreas en las que un presidente al final de su mandato aún tiene amplias facultades. Trump podría reanudar los ataques contra Irán, aunque el martes indicó que aún busca un acuerdo para poner fin al conflicto que lanzó en febrero junto con Israel.

Imagen Donald Trum, guerra y el Estrecho de Ormuz. Foto: Composición semana/Foto AP/Amirhosein Khorgooi / AP / Adobe Stock

“De lo contrario, simplemente terminaré el trabajo”, declaró a Fox News. “No creo que quiera que su legado sea el de un belicista. Quiere que su legado sea dejar a Estados Unidos más fuerte”, comentó a la AFP Ryan Hass, de la Brookings Institution.

Trump también descartó especulaciones sobre una destitución del secretario de Defensa, Pete Hegseth, si se perpetúa la guerra en Irán.

Alto el fuego en Ucrania

Trump ha deseado ser visto como un pacificador, y podría presionar a Ucrania para que acepte algún tipo de entendimiento con Rusia. La próxima semana están previstas conversaciones trilaterales en Abu Dabi.

Pero la influencia de Trump frente a gobernantes como el chino Xi Jinping y el ruso Vladimir Putin podría verse debilitada con la derrota electoral de este martes.

Trump ha deseado ser visto como un pacificador, y podría presionar a Ucrania para que acepte algún tipo de entendimiento con Rusia. Foto: AP Photo/Evgeniy Maloletka

El golpe electoral ocurre menos de dos semanas antes de que los tres líderes se reúnan previsiblemente en una cumbre en Shenzhen, China.

Monumentos a sí mismo

Trump, un magnate de la construcción, podría también alejarse de la confrontación para centrarse en su tema favorito: dejar un legado físico en Washington. En su discurso final antes de la votación, Trump apenas habló de política, y en su lugar se centró en la renovación del estanque reflectante del Monumento a Lincoln y otros planes para embellecer la capital.

Trump, un magnate de la construcción, podría también alejarse de la confrontación para centrarse en su tema favorito: dejar un legado físico en Washington. Foto: CASA BLANCA

Su proyecto estrella es el gigantesco salón de fiestas valorado en 400 millones de dólares que está construyendo en la Casa Blanca, y que espera terminar a finales de 2028, antes de dejar el cargo.

*Con información de AFP