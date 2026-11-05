Procesan en EE. UU. al hijo de un expresidente latinoamericano, por tráfico de drogas

Un hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram está siendo procesado por la justicia federal estadounidense por tráfico de cocaína, según anunció el fiscal federal de Nueva York, Jamie McDonald, y el director de la agencia estadounidense antidrogas (DEA), Terrance Cole.

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Además por su “participación en una conspiración para importar cocaína a Estados Unidos”, Jacobo Bucaram Pulley es acusado de “posesión de ametralladoras” y de “conspiración para poseer ametralladoras”, según un comunicado.

El hombre, de 48 años, fue detenido en Ecuador, informó el miércoles el ministro del Interior del país sudamericano, John Reimberg.

Ecuadorian politicians, business executives, and narcotraffickers arrested for narcotics importation and weapons offenses: “The charges announced today represent a coordinated effort to dismantle political corruption and narcotics trafficking that had wreaked havoc in Ecuador and plagued the country with increasing violence in recent years,” said U.S. Attorney Jamie McDonald. “As alleged in the Indictment, the defendants played a critical role in transforming the country into a major transit hub for 70 percent of the cocaine reaching the United States and Europe. These prosecutions hold accountable powerful politicians and narcotraffickers alike who profited from and facilitated the international narcotics trade and who degraded Ecuador’s internal security.” @DEAHQ https://t.co/nLiyE29rJy — US Attorney SDNY (@SDNYnews) November 5, 2026

Otros cuatro ecuatorianos también fueron detenidos y están siendo procesados en este caso, según la justicia federal estadounidense.

Entre ellos se encuentran Jaime Estrada Bonilla, de 71 años —exalcalde de la ciudad costera de Manta y exdiputado—, y su hijo Jaime Estrada Medranda, de 41 años, también exdiputado. Se les acusa de haber utilizado su empresa exportadora de productos del mar para transportar droga.

“Como se alega en el acta de acusación, los acusados desempeñaron un papel determinante en la transformación (de Ecuador) en un importante centro de tránsito para el 70% de la cocaína que llega a Estados Unidos y Europa”, declaró McDonald en el comunicado.

“Estos procesos hacen responsables tanto a poderosos políticos como a narcotraficantes que se beneficiaron del tráfico internacional de estupefacientes —facilitándolo, además— y que socavaron la seguridad interna de Ecuador”, añadió.

La DEA expone como era el tráfico de drogas ejecutado por Jacobo Bucaram y Los Estrada Foto: X/@LaSuprema961

Dependiendo de los cargos que se les imputan, los acusados se enfrentan a penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua.

El expresidente Abdalá Bucaram denunció la detención de su hijo, la cual atribuyó al “odio político” en una publicación en X.

En 2022, Washington declaró al exjefe de Estado, a su esposa y a tres de sus hijos inelegibles para ingresar a Estados Unidos debido a “su participación en actos significativos de corrupción”.

En septiembre, la justicia ecuatoriana condenó a Abdalá Bucaram y a su hijo Jacobo por la venta ilegal de pruebas de detección de la Covid-19.