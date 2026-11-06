Arrestan al padre de Meghan Markle, esposa del príncipe Harry: lo acusan por tener material sexual infantil

El padre de Meghan Markle fue arrestado el viernes en Florida acusado de posesión de material de abuso infantil, informaron medios británicos y estadounidenses.

Thomas Markle, de 82 años, fue detenido en una residencia para personas mayores del estado, informaron los diarios Daily Mail y New York Post.

Markle, con quien la actriz y esposa del príncipe Harry cortó toda relación en 2018, es objeto de una investigación por presunta posesión de material de abuso infantil en Filipinas y México, donde vivió anteriormente.

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Tras los reportes sobre los hallazgos en Filipinas, Thomas Markle rechazó las acusaciones en una entrevista concedida al Daily Mail y las tildó de “un montón de mentiras”.

Su hija Meghan indicó que hace seis años tuvo conocimiento de una carta enviada a la policía británica que contenía “acusaciones preocupantes” contra su padre y que su distanciamiento estuvo motivado por la necesidad de “proteger” a sus dos hijos.

Thomas Markle. Foto: API

La policía filipina informó el miércoles a la AFP que tres tarjetas de memoria y un teléfono celular entregados por el hijo del padre de Meghan Markle contenían material de abuso sexual infantil.

La semana pasada, la policía filipina anunció que investigaba una computadora portátil encontrada junto a imágenes de abuso infantil en la presunta antigua residencia de Thomas Markle, cuya hija está casada con el príncipe Harry.

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El hombre de 82 años, con quien la duquesa de Sussex cortó toda relación en 2018, es objeto de pesquisas por presunta posesión de pornografía infantil en Filipinas y México, donde vivió anteriormente. Él niega las acusaciones.

El miércoles, la policía del país asiático informó haber encontrado material pornográfico infantil entre los archivos entregados por el hijo de Markle, en el marco de una investigación que se “intensifica”.

Meghan Markle se separó de su padre desde 2018. Foto: Getty Images

“No basta con encontrar algunos materiales y sacar conclusiones de inmediato”, declaró el jefe de la Policía Nacional de Filipinas, José Melencio Nartatez Jr., en un comunicado. “Debemos determinar de dónde provienen, quiénes podrían ser los responsables y si se infringieron leyes filipinas”, agregó.

La revelación se produjo un día después de que las autoridades mexicanas allanaran un depósito alquilado por Thomas Markle. La fiscalía del estado de Baja California, fronterizo con Estados Unidos, dijo que recibió una denuncia anónima sobre la existencia de “material de pornografía infantil” en un depósito alquilado por el director de fotografía jubilado.

Los investigadores señalaron que el propietario del depósito informó que había dejado de pagar el alquiler en 2024, pero que sus pertenencias seguían en el lugar.

Con información de AFP.