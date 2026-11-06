Colombia llevó a Brasil una investigación que apunta a uno de los campos de mayor desarrollo en la medicina: las terapias génicas.

Un grupo de científicos de Bogotá presentó avances en una plataforma para producir vectores lentivirales, herramientas que permiten introducir material genético en las células y que son utilizadas en el desarrollo de tratamientos para distintas enfermedades.

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Una plataforma desarrollada en Colombia

La investigación fue presentada durante CEL-GEN 2026, el Congreso de la Asociación Brasileña de Terapia Celular y Génica, que se realizó en Río de Janeiro.

En este encuentro participó un equipo de la Unidad de Terapias Avanzadas del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS), encabezado por su director, Gustavo Salguero.

La delegación colombiana presentó varios pósteres científicos sobre investigaciones biomédicas desarrolladas en Bogotá.

Uno de los trabajos centrales estuvo a cargo de Carlos Melo, investigador del instituto, quien realizó una presentación sobre una plataforma propia para producir vectores lentivirales.

El proyecto, titulado Lentiviral Vector Platform based on Packaging Cell Line Engineering and GMP-Oriented Process Development, se enfoca en la ingeniería de líneas celulares de empaque y en el diseño de un proceso de producción orientado a las Buenas Prácticas de Manufactura (GMP).

¿En qué consiste? Los vectores lentivirales funcionan como vehículos que permiten introducir genes terapéuticos en las células.

Por eso son herramientas importantes para el desarrollo de terapias génicas, que buscan intervenir el material genético para tratar determinadas enfermedades.

La propuesta del equipo colombiano apunta a desarrollar una plataforma de producción propia, con procesos diseñados bajo criterios internacionales de calidad, seguridad y escalabilidad.

investigador colombiano presenta los avances en producción de vectores lentivirales en Brasil. Foto: Cortesía IDCBIS

¿Para qué sirven los vectores lentivirales?

Aunque el término puede resultar técnico, su función es relativamente sencilla de entender: actúan como vehículos que transportan material genético hasta el interior de las células.

Esta herramienta tiene importancia en la terapia génica, un campo de la medicina que busca tratar determinadas enfermedades mediante la introducción, modificación o corrección de información genética en las células del paciente.

En otras palabras, permite trabajar sobre las instrucciones genéticas de las células para desarrollar posibles alternativas frente a enfermedades que requieren tratamientos especializados.

Por eso, contar con plataformas para producir estos vectores es un paso importante en la investigación.

No obstante, desarrollar esta tecnología no significa que ya exista un nuevo tratamiento disponible.

Todavía se requieren procesos de validación, escalamiento y evaluación de seguridad antes de llegar a una eventual aplicación en pacientes.

Uno de los aspectos destacados por el director del instituto, Gustavo Salguero, es la posibilidad de fortalecer la capacidad científica y tecnológica de Colombia para desarrollar sus propias herramientas en terapias avanzadas.

Investigaciones genéticas en Colombia. Foto: Getty Images

Avanzar en la producción nacional de vectores lentivirales bajo estándares GMP puede acercar al país a soluciones biomédicas propias y reducir la dependencia de tecnologías desarrolladas en el exterior.

El trabajo presentado en Brasil muestra que desde Bogotá se adelantan investigaciones en esa dirección, aunque el desafío ahora será llevar esos desarrollos desde el laboratorio hacia procesos que puedan cumplir los requisitos necesarios para su uso clínico.