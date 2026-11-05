Expertos reunidos en Manizales plantearon cinco claves para transformar el sistema de salud colombiano

¿Cómo transformar el sistema de salud colombiano para ofrecer una atención más humana, oportuna y eficiente? Esta fue una de las principales reflexiones del encuentro Salud Consciencia, realizado en el auditorio Ernesto Gutiérrez Arango de la Universidad de Caldas, donde expertos en medicina, investigación científica, atención hospitalaria y nutrición analizaron los desafíos del sector y plantearon propuestas para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

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La jornada reunió al doctor José David Cruz, especialista en Medicina Interna y Cuidado Intensivo, vinculado a la Subdirección de Investigaciones de LaCardio y Yazmin Torres Pardo, jefe de Educación al Paciente de la Fundación Santa Fe de Bogotá y experta en atención centrada en la persona, El conversatorio, moderado por Sergio Silva Numa, editor de Salud, Ciencia y Ambiente de El Espectador, permitió abordar los retos de la investigación médica, la transformación de los hospitales, la prevención y la sostenibilidad financiera del sistema de salud.

Cinco conclusiones para transformar la atención en salud

1. La evidencia científica debe orientar las decisiones médicas. Los expertos destacaron la importancia de incorporar la mejor evidencia científica disponible en la práctica clínica y hospitalaria, con el propósito de tomar decisiones más acertadas, reducir la incertidumbre y mejorar los resultados en salud, como señaló el doctor José David Cruz, de LaCardio.

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2. El paciente debe ser el centro de la atención. Se resaltó la necesidad de desarrollar modelos de atención que respondan a las necesidades individuales de cada persona, reconozcan sus decisiones y promuevan su participación activa en los procesos médicos.

3. La humanización también implica educar y acompañar. Los especialistas coincidieron en que la empatía, el respeto y la escucha deben ser pilares de la atención hospitalaria. Además, destacaron la importancia de capacitar a los pacientes para administrar responsablemente sus medicamentos y utilizar dispositivos médicos en casa.

4. Los hospitales deben convertirse en espacios más humanos y cercanos. Yazmin Tores Pardo, de la Fundación Santa Fe de Bogotá, destacó la necesidad de crear ambientes hospitalarios cálidos y acogedores, especialmente para pacientes al final de la vida, facilitando el acompañamiento familiar y espiritual más allá de la intervención médica.

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5. La sostenibilidad del sistema de salud es una responsabilidad compartida. La transformación del sector exigió reconocer la corresponsabilidad de instituciones, profesionales y pacientes. Los participantes resaltaron la importancia de escuchar, construir soluciones conjuntamente y promover el uso adecuado de los servicios y recursos disponibles.