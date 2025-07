MedPlus: así sigue creciendo una empresa de medicina prepagada en medio de la crisis de la salud

Se asegura la salud y el bolsillo

“Es que no era solamente un aseguramiento de salud, sino también económico. Antes de la Ley 100 veíamos enfermedades cuya atención dejaba en ruinas a las familias. Con la Ley 100 eso no ocurría. Y el sistema es tan bueno que hasta hoy ha aguantado inclusive todo lo que ha pasado en el último tiempo”.

“Nos hemos dedicado –dice Botero– a estructurar productos que dependan cada vez menos del sistema general para que nuestros usuarios tengan un producto tan robusto que no requieran ir a las EPS. La ley establece que la puerta de entrada a los servicios somos nosotros y que todo debe ser cubierto por el sistema general sin importar ningún tipo de barrera de carácter administrativo; pero eso no ocurre por todo lo que está pasando con el sistema. Las IPS están cerrando los servicios, porque hay un tema generalizado de desconfianza, que nos tiene muy preocupados”.

“Ha venido creciendo, pero no con la dinámica que esperábamos, porque, aunque el sistema sigue funcionando, no lo hace a la velocidad a la que estamos acostumbrados”, asegura Botero.

Según sus estimativos, el 30 por ciento de la desafiliación está asociado a factores económicos, lo que se pone de manifiesto con lo que pasa en el país. “El no crecimiento del empleo formal tiene un impacto, así como la menor inversión privada. Esto, porque, obviamente, si no hay flujo de recursos, la gente no tiene con qué pagar un producto adicional. Y, además, durante décadas se ha demostrado la importancia de recibir un producto voluntario de salud como un tema de atracción y retención de talento para las empresas y, sobre todo, las multinacionales. Sin embargo, si no crece la nómina ni los proyectos de inversión, pues no podemos quedar ilesos”.