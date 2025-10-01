Murió influencer chino tras sufrir trágico accidente; el momento quedó registrado en una transmisión en vivo

Las plataformas digitales se consolidaron como el escenario perfecto para que influenciadores y creadores de contenido muestren su trabajo y lleguen a miles de usuarios, obteniendo notoriedad y proyección. Mientras algunos destacan por la manera en que promueven sus productos, otros sobresalen con propuestas creativas y originales que capturan la atención del público frente a las cámaras.

Sin embargo, no todo lo que circula en estas redes es positivo. En más de una ocasión, los influenciadores se han visto en el centro de la conversación por situaciones dolorosas. Algunos eligen exponer sus momentos más duros, mientras que otros terminan siendo noticia por tragedias personales que impactan fuertemente a sus audiencias.

Recientemente, un video se hizo viral en plataformas digitales tras una tragedia que se dio en plena transmisión en vivo. Un influenciador chino perdió la vida al probar una creación, quedando registrado el angustiante momento.

De acuerdo con medios internacionales, Tang Feiji, de 55 años, murió al sufrir un accidente en un helicóptero artesanal que terminó estrellándose. Todo ocurrió en una transmisión en la plataforma Douyin, la versión china de TikTok.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo el influenciador manejaba esta especie de aeronave con una cámara frontal que acompañaba su desplazamiento. En un instante perdió el control y cayó rápidamente, terminando en llamas ante la mirada de su público.

Todo sucedió en el condado de Jiange, una provincia de Sichuan. Los videos permitieron ver cómo, poco a poco, el helicóptero artesanal se incendiaba a lo lejos, hasta arrebatarle la vida al hombre.

En detalles que se revelaron en portales como El Universal, Tang Feiji había adquirido la aeronave en 2024 por 350.000 yuanes, plasmando el gusto y amor que sentía por los temas de aviación. Pese a ello, no realizó los trámites ni la documentación requerida para obtener licencia de piloto. Su muerte se confirmó el 27 de septiembre, después de que las autoridades acudieran a la escena.