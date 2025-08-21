Lo que inició como una extensa transmisión en la plataforma Kick se transformó en un episodio trágico difundido en directo.

El creador de contenido Raphaël Graven, identificado en internet como ‘Jean Pormanove’ o, de manera más breve, ‘JP’, falleció a los 43 años mientras realizaba un maratón en vivo que se extendió por casi 230 horas seguidas.

A lo largo de esos diez días, Graven atravesó un verdadero tormento: agresiones físicas, ofensas verbales y continuas vejaciones por parte de otros concursantes, quienes convirtieron el abuso en un espectáculo.

Raphaël Graven | Foto: X/@FehdZahid

La fatalidad ocurrió cuando, mientras descansaba en plena transmisión, dejó de reaccionar. En ese instante, los demás implicados decidieron apagar la cámara, conscientes de que había ocurrido algo inexplicable.

En las últimas horas, y después de investigaciones de las autoridades pertinentes, se conoció que la muerte del francés no fue causada por un traumatismo ni estuvo relacionada con la intervención de terceros, según reveló la autopsia, citada por el fiscal de Niza, en el sur de Francia.

Según los internautas, las imágenes mostraban al hombre en una cama bajo una sábana mientras otro le lanzaba una botella de plástico.

“Las causas probables de la muerte parecen ser médicas y/o toxicológicas”, afirmó el fiscal Damien Martinelli, quien añadió que se habían ordenado más pruebas.

Durante cuatro largos años, Raphaël Graven, alias Jean Barette o Jean Pormanove, fue objeto de una persecución inhumana. | Foto: X/@henrico292

Dos médicos forenses no encontraron “lesiones traumáticas internas o externas” ni quemaduras, solo algunos hematomas y lesiones cicatrizadas, según el fiscal.

“Los expertos médicos consideran que la muerte del Sr. Graven no fue de origen traumático y no estuvo relacionada con la intervención de un tercero”, afirmó Martinelli.

Graven podría haber padecido problemas cardíacos y estaba recibiendo tratamiento médico para la glándula tiroides, añadió el fiscal.

El hombre, de 46 años, había ganado cientos de miles de seguidores en la plataforma australiana Kick con programas en vivo en internet en los que era objeto de abusos y humillaciones.

Los fiscales de la ciudad de Niza señalaron que murió el lunes en la cercana localidad de Contes.

Kick indicó que todos los co-streamers involucrados en el suceso habían sido expulsados de la plataforma a la espera del resultado de la investigación.

Uno de sus compañeros intentó despertarlo pero ya había fallecido | Foto: X/@trtworld