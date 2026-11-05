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¿Le prestó plata a un amigo o a su empresa? Lo que debe saber sobre la nueva regla de la Dian

Recientemente, la entidad expidió una nueva resolución sobre la información exógena.

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Evelyn Acevedo Rueda

5 de noviembre de 2026 a las 6:39 p. m.
Recientemente, la entidad expidió una nueva resolución sobre la información exógena.
Recientemente, la entidad expidió una nueva resolución sobre la información exógena. Foto: Getty Images - @DIANColombia en X - Composición SEMANA
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