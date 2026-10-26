Vender más no es suficiente: el desafío logístico que enfrentan las empresas en fin de año

El Black Friday, previsto para el 27 de noviembre, y la temporada navideña pondrán a prueba la capacidad logística del comercio colombiano. En estos periodos, el desafío para las empresas no consiste únicamente en aumentar las ventas, sino en responder a los picos de demanda, cumplir los tiempos de entrega y mantener la confianza de los consumidores.

Último Black Friday de 2026: esta es la fecha para aprovechar descuentos en Colombia

La magnitud de estas jornadas se refleja en las proyecciones de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) para el Hot Sale de octubre de 2026, que estimó ventas por $2,4 billones y más de 12,5 millones de transacciones. Aunque corresponden a estimaciones previas al evento, estas cifras ilustran las exigencias operativas que pueden acompañar las temporadas de descuentos.

Cuando aumenta el volumen de pedidos, las compañías deben coordinar inventarios, despachos, transporte y atención al cliente. Las fallas en alguno de estos procesos pueden generar retrasos, reclamaciones y costos adicionales.

Tecnología para mejorar las entregas

La disponibilidad de los productos, la información sobre las fechas de llegada y el seguimiento de los pedidos también influyen en la experiencia de compra. Por eso, anticipar la demanda y contar con información actualizada de las operaciones resulta clave para cumplir las promesas hechas a los clientes.

En ese contexto, herramientas como la inteligencia artificial, la analítica de datos y la orquestación digital pueden contribuir a distribuir recursos, optimizar rutas y coordinar operaciones. Estas tecnologías permiten responder con mayor agilidad ante cambios en el volumen de pedidos y las condiciones de entrega, aunque no eliminan todos los imprevistos.

Prometen dinero, premios y grandes descuentos, pero todo es falso: así operan estas estafas que preocupan en internet

La gestión de los transportadores también hace parte del proceso. Según Teclogi, mantener condiciones claras, pagos oportunos y procesos administrativos eficientes contribuye a la sostenibilidad de la operación logística.

De cara al cierre del año, la planificación y la coordinación logística serán factores relevantes para que las empresas aprovechen las temporadas comerciales sin descuidar la experiencia del consumidor.