Black Friday y Cyber Monday rompieron récords y siguen consolidando el avance de los pagos electrónicos en Colombia

El Black Friday y el Cyber Monday 2025 volvieron a demostrar su peso en el calendario comercial colombiano. Durante estas cuatro jornadas de promociones —del 28 de noviembre al 1 de diciembre— el país registró cifras históricas en ventas y en uso de medios electrónicos de pago, un comportamiento que evidencia la confianza del consumidor y la consolidación del comercio digital.

De acuerdo con datos reportados por Credibanco, durante el periodo se procesaron más de 15,8 millones de transacciones, lo que representó un crecimiento del 20 % frente al mismo lapso de 2024. En términos de facturación, las ventas alcanzaron los $2,6 billones, con un aumento del 17% interanual. Aunque el volumen general fue mayor, el valor promedio de compra descendió 2 % y se ubicó en $166.000.

Las jornadas mantuvieron un ritmo estable de actividad, con picos de mayor movimiento entre las 10:00 a.m. y 5:00 p.m., especialmente alrededor del mediodía. La venta presente, es decir, las compras realizadas en establecimientos físicos, siguió siendo predominante con una participación cercana al 70% del gasto total. Sin embargo, el comercio electrónico continuó ganando terreno con un crecimiento de doble dígito del 12%.

Durante Black Friday y Cyber Monday 2025, el comercio colombiano registró picos de transacciones al mediodía, impulsados por compras físicas y digitales. | Foto: Getty Images

Las categorías más dinámicas fueron ropa familiar (11% de participación), supermercados y tiendas de alimentos (8 % cada una), estaciones de servicio (7 %) y grandes almacenes (4 %). Los mayores saltos se registraron en estaciones de servicio, con un incremento del 61%, y en aerolíneas, con un crecimiento del 38 %. En ticket promedio, los valores más altos se observaron en agencias de viaje ($1,2 millones) y aerolíneas ($845.000).

A nivel regional, Bogotá, Medellín y Cali lideraron tanto en volumen de transacciones como en facturación. Cartagena fue la única ciudad donde el ticket promedio aumentó en todas las jornadas, mientras que Cali y Barranquilla se destacaron por registrar más compras con montos moderados.

El detalle por fechas confirmó la fuerza del Black Friday: del viernes al domingo se facturaron más de $2 billones, con crecimientos del 17 % en ventas y del 19 % en transacciones.

El viernes concentró el 39 % de la facturación total y alcanzó un ticket promedio de $193.000. El Cyber Monday también mostró dinamismo, con incrementos de 17 % en facturación y 24 % en volumen, aunque con un ticket ligeramente inferior al de 2024.

El uso de pagos electrónicos alcanzó cifras récord en las jornadas, reflejando la creciente confianza de los consumidores en canales digitales y presenciales. | Foto: rawpixel.com

Para las compras físicas, el Black Friday registró un 73% de participación, mientras que el Cyber Monday elevó el protagonismo del comercio electrónico hasta el 37%, reflejando la preferencia digital de esta última jornada.