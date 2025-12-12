Cápsulas
Black Friday y Cyber Monday rompieron récords y siguen consolidando el avance de los pagos electrónicos en Colombia
Con más de 15,8 millones de transacciones y ventas superiores a $2,6 billones, las jornadas confirman el impulso del comercio digital y el crecimiento del consumo en el país.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El Black Friday y el Cyber Monday 2025 volvieron a demostrar su peso en el calendario comercial colombiano. Durante estas cuatro jornadas de promociones —del 28 de noviembre al 1 de diciembre— el país registró cifras históricas en ventas y en uso de medios electrónicos de pago, un comportamiento que evidencia la confianza del consumidor y la consolidación del comercio digital.
De acuerdo con datos reportados por Credibanco, durante el periodo se procesaron más de 15,8 millones de transacciones, lo que representó un crecimiento del 20 % frente al mismo lapso de 2024. En términos de facturación, las ventas alcanzaron los $2,6 billones, con un aumento del 17% interanual. Aunque el volumen general fue mayor, el valor promedio de compra descendió 2 % y se ubicó en $166.000.
Las jornadas mantuvieron un ritmo estable de actividad, con picos de mayor movimiento entre las 10:00 a.m. y 5:00 p.m., especialmente alrededor del mediodía. La venta presente, es decir, las compras realizadas en establecimientos físicos, siguió siendo predominante con una participación cercana al 70% del gasto total. Sin embargo, el comercio electrónico continuó ganando terreno con un crecimiento de doble dígito del 12%.
Las categorías más dinámicas fueron ropa familiar (11% de participación), supermercados y tiendas de alimentos (8 % cada una), estaciones de servicio (7 %) y grandes almacenes (4 %). Los mayores saltos se registraron en estaciones de servicio, con un incremento del 61%, y en aerolíneas, con un crecimiento del 38 %. En ticket promedio, los valores más altos se observaron en agencias de viaje ($1,2 millones) y aerolíneas ($845.000).
A nivel regional, Bogotá, Medellín y Cali lideraron tanto en volumen de transacciones como en facturación. Cartagena fue la única ciudad donde el ticket promedio aumentó en todas las jornadas, mientras que Cali y Barranquilla se destacaron por registrar más compras con montos moderados.
El detalle por fechas confirmó la fuerza del Black Friday: del viernes al domingo se facturaron más de $2 billones, con crecimientos del 17 % en ventas y del 19 % en transacciones.
El viernes concentró el 39 % de la facturación total y alcanzó un ticket promedio de $193.000. El Cyber Monday también mostró dinamismo, con incrementos de 17 % en facturación y 24 % en volumen, aunque con un ticket ligeramente inferior al de 2024.
Para las compras físicas, el Black Friday registró un 73% de participación, mientras que el Cyber Monday elevó el protagonismo del comercio electrónico hasta el 37%, reflejando la preferencia digital de esta última jornada.
En su análisis del comportamiento del consumo, Felipe Acevedo, presidente de Credibanco, aseguró que las cifras demuestran que la digitalización del comercio “ya no es una promesa, sino una realidad sostenida”, y destacó que los pagos electrónicos continúan impulsando la actividad económica al ofrecer experiencias más seguras y eficientes tanto en línea como en puntos físicos.