Suscribirse

Dian

Dian los registró: colombianos hicieron impresionantes compras en Black Days. Sorprende lo que buscaron

La autoridad tributaria registró 176 millones de facturas electrónicas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
2 de diciembre de 2025, 9:16 p. m.
Feliz Navidad y Felices Fiestas. Comida de vacaciones de preparación familiar. Madre e hija cocinando galletas de Navidad.
Compras navideñas | Foto: Getty Images/iStockphoto

Que el consumo en Colombia está disparado y no se sabe con certeza de donde viene la plata es una realidad que se confirma, al concluir los llamados Black Days, en los que no solo hubo la famosa jornada conocida como viernes negro, sino que la temporada de descuentos se extendió.

En esos días que en esta nación se activaron entre el 24 y el 30 de noviembre, las facturas electrónicas que quedaron registradas fueron 176 millones y las ventas del comercio ascendieron a 72,8 billones de pesos, es decir, pusieron en la economía el equivalente a casi el doble del presupuesto de Bogotá en 2025, que es de 38,4 billones de pesos.

Conozca cuántos festivos trae noviembre y programe unas vacaciones.
Black Days es una herencia de Estados Unidos. | Foto: 123 Rf

Además de la alta cifra que movieron los ciudadanos en los pocos días de Black Days, sorprende lo que buscaban. Uno de los sectores en el que más se movieron las registradoras fue el automotriz y automotor, que, dentro de la torta total, tuvo ventas por 5,8 billones de pesos, correspondientes al 26,5 %. En otras palabras, ahora surge la explicación de las largas filas que se formaron, por ejemplo, para conocer los Tesla que llegaron por primera vez.

En tan corto tiempo, el segundo renglón alrededor del cual los colombianos se abalanzaron fue el de Alimentos y bebidas, que movió 4,1 billones de pesos, es decir, el 18,80 % del total.

Consumidores participan en un boicot navideño en EE. UU., buscando presionar a grandes cadenas como Amazon, Walmart, Target y Home Depot.
Las compras se disparan a fin de año. | Foto: Getty Images

También compraron Artículos para el hogar, con un total de facturación de 2,7 billones de pesos (12,72 %).

Pero otra sorpresa, pese a que se está volviendo tendencia de consumo, fue lo que registraron los negocios por cuenta del componente de Farmacia y cosmética: 2,5 billones de pesos (11,71 %), según la Dian.

La Tecnología no se quedó atrás. Registró ventas por 2,4 billones de pesos, correspondientes al 11,35 %. Logística y manufactura generó consumos por 1,6 billones: 7,40 %, y los ciudadanos no dejaron de aprovechar la ocasión para abastecerse de calzado y moda: 1,3 billones de pesos, equivalentes a 6,03 % del total.

Aunque en el país el efectivo domina con un 79%, en el comercio electrónico, al excluir el efectivo, la preferencia se inclina por transferencias bancarias o pagos PSE, con el 63,9% de participación, seguidos de pagos con tarjetas crédito o débito.
Comercio electrónico | Foto: rawpixel.com

Regiones más compradoras

Las facturas electrónicas también permiten a la Dian visualizar otras tendencias, como por ejemplo, la de las regiones más compradoras. En esta oportunidad fue Bogotá que lideró las transacciones comerciales con 31,1 billones de pesos; seguido por Antioquia, con 12,6 billones; y Valle del Cauca, con 6,2 billones.

En línea

Sin duda, el comercio electrónico se quedó anclado en la montaña a la que ascendió rápidamente en pandemia. Sin embargo, en los días de promociones, probablemente por el tipo de productos que se pueden adquirir a través de él, alcanzó ventas por 123.046 millones de pesos. Esto es el equivalente al 0,56 % del total.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Ni Grinch se atrevió a tanto”: Fico Gutiérrez denuncia que delincuentes robaron el cable en seis puntos clave del alumbrado navideño de Medellín

2. Qué canal pasa Unión Berlín vs. Bayern Múnich con Luis Díaz por la Copa de Alemania

3. Tragedia en Barranquilla por muerte de reconocida chef tras caer desde un octavo piso: “La forma en la que te despediste”

4. Kristi Noem pretende ampliar el “veto de viajes” para países que “están inundando EE. UU. con asesinos y sanguijuelas”

5. Puede mover sus influencias con personas en el Gobierno: fiscal justifica medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Black FridayComprasDIAN

Noticias Destacadas

Feliz Navidad y Felices Fiestas. Comida de vacaciones de preparación familiar. Madre e hija cocinando galletas de Navidad.

Dian los registró: colombianos hicieron impresionantes compras en Black Days. Sorprende lo que buscaron

Redacción Economía
Cubeta con huevos

Colombia logra ingreso del huevo para uso industrial: avance clave en diversificación exportadora

Redacción Economía
Según información de XM, a partir de 2027 el país podría entrar en una zona de riesgo si no se acelera la entrada en operación de nuevos proyectos de generación de energía eléctrica.

Ruta Costera, empresa de ISA Vías, se convierte en la primera concesión vial del Caribe en implementar red de electrolineras

Redacción Economía

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.