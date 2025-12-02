Que el consumo en Colombia está disparado y no se sabe con certeza de donde viene la plata es una realidad que se confirma, al concluir los llamados Black Days, en los que no solo hubo la famosa jornada conocida como viernes negro, sino que la temporada de descuentos se extendió.

En esos días que en esta nación se activaron entre el 24 y el 30 de noviembre, las facturas electrónicas que quedaron registradas fueron 176 millones y las ventas del comercio ascendieron a 72,8 billones de pesos, es decir, pusieron en la economía el equivalente a casi el doble del presupuesto de Bogotá en 2025, que es de 38,4 billones de pesos.

Black Days es una herencia de Estados Unidos. | Foto: 123 Rf

Además de la alta cifra que movieron los ciudadanos en los pocos días de Black Days, sorprende lo que buscaban. Uno de los sectores en el que más se movieron las registradoras fue el automotriz y automotor, que, dentro de la torta total, tuvo ventas por 5,8 billones de pesos, correspondientes al 26,5 %. En otras palabras, ahora surge la explicación de las largas filas que se formaron, por ejemplo, para conocer los Tesla que llegaron por primera vez.

En tan corto tiempo, el segundo renglón alrededor del cual los colombianos se abalanzaron fue el de Alimentos y bebidas, que movió 4,1 billones de pesos, es decir, el 18,80 % del total.

Las compras se disparan a fin de año. | Foto: Getty Images

También compraron Artículos para el hogar, con un total de facturación de 2,7 billones de pesos (12,72 %).

Pero otra sorpresa, pese a que se está volviendo tendencia de consumo, fue lo que registraron los negocios por cuenta del componente de Farmacia y cosmética: 2,5 billones de pesos (11,71 %), según la Dian.

La Tecnología no se quedó atrás. Registró ventas por 2,4 billones de pesos, correspondientes al 11,35 %. Logística y manufactura generó consumos por 1,6 billones: 7,40 %, y los ciudadanos no dejaron de aprovechar la ocasión para abastecerse de calzado y moda: 1,3 billones de pesos, equivalentes a 6,03 % del total.

Comercio electrónico | Foto: rawpixel.com

Regiones más compradoras

Las facturas electrónicas también permiten a la Dian visualizar otras tendencias, como por ejemplo, la de las regiones más compradoras. En esta oportunidad fue Bogotá que lideró las transacciones comerciales con 31,1 billones de pesos; seguido por Antioquia, con 12,6 billones; y Valle del Cauca, con 6,2 billones.

En línea