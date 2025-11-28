Black Friday vuelos 2025: grandes descuentos en rutas nacionales e internacionales; así puede aprovechar las promociones

Durante el Black Friday los viajeros tienen una oportunidad única para programar sus próximos vuelos con descuentos imperdibles. Para este año, por ejemplo, varias aerolíneas han presentado su plan de promociones con rutas desde los $59.000 COP.

Por eso, con el propósito de aprovechar esta temporada, a continuación encontrará algunas de las más grandes ofertas que han compartido compañías como Avianca, Latam, Wingo y JetSmart.

Avianca

Con su iniciativa Black Sale, esta aerolínea cuenta con tarifas en vuelos nacionales desde $58.400 y descuentos de hasta el 50%. Para vuelos internacionales hay opciones de $523.000 COP, viajando a destinos como Miami, Boston, Lima, Asunción, Quito, Santiago de Chile, Aruba y Ciudad de Guatemala.

Para viajes dentro de Colombia, algunas de las rutas destacadas son:

Bogotá – Medellín

Bogotá – Cali

Bogotá – Armenia

Bogotá - Barranquilla

Bogotá - Santa Marta

Los tiquetes podrán utilizarse en temporadas específicas, por lo que se recomienda verificar la cobertura según el tipo de ruta que elija.

JetSmart

La aerolínea de ultrabajo costo que cuenta con la mayor expansión en Suramérica y es reconocida como la Mejor Low Cost de la región en los premios Skytrax 2025, lanzó descuentos con su Black Smart.

La propuesta incluye tarifas desde $49.300 por trayecto en rutas nacionales, con descuentos de hasta el 70 %, y desde $568.600 en vuelos internacionales, con rebajas de hasta el 18%.

Entre las conexiones se encuentran vuelos desde Bogotá a destinos como Medellín, Pereira, San Andrés y Cali. Otras opciones que aplican estos descuentos conectan destinos como:

Cartagena – Medellín

Cali – Santa Marta

Cali – Montería

Santa Marta – Cali

Pereira – San Andrés

San Andrés – Medellín

Las tarifas, en este caso, pueden presentar un cambio dependiendo diversos factores como escalas, destino, clase de equipaje y asientos.

Latam Airlines

Los descuentos que ofrece esta aerolínea también cubren rutas nacionales e internacionales, ofreciendo tarifas económicas en la categoría “Basic”, con precios desde $70.200 para viajar dentro de Colombia y desde $524.110 fuera del país.

En el caso de las rutas nacionales, Latam conecta ciudades como Cartagena, Pasto, Leticia, Riohacha, Medellín, Barranquilla, Yopal, Cali, Montería e Ibagué, con tarifas que varían según la disponibilidad y el número de cupos habilitados por la compañía para esta temporada.

Por otro lado, las rutas internacionales con descuento incluyen destinos como Aruba, Lima, Guayaquil, Curazao, Brasilia y Santiago de Chile.

Wingo

Esta aerolínea low-cost anunció entre su plan descuentos precios desde $53.000 en rutas nacionales y desde 103 euros por trayecto en rutas internacionales.

Las ciudades incluidas en Colombia son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, mientras que entre las opciones de destinos internacionales se encuentran: Punta Cana, Ciudad de Panamá, Cancún y La Habana.