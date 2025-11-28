Suscribirse

Turismo

Black Friday vuelos 2025: grandes descuentos en rutas nacionales e internacionales; así puede aprovechar las promociones

Aún está a tiempo para programar su próximo viaje sin gastar de más. Hay descuentos de hasta el 70 % en algunas rutas.

Redacción Turismo
28 de noviembre de 2025, 8:45 p. m.
Viajera comprando tiquetes online
Mujer haciendo la maleta para un viaje y reservando en línea a través de su celular. | Foto: Getty Images

Durante el Black Friday los viajeros tienen una oportunidad única para programar sus próximos vuelos con descuentos imperdibles. Para este año, por ejemplo, varias aerolíneas han presentado su plan de promociones con rutas desde los $59.000 COP.

Por eso, con el propósito de aprovechar esta temporada, a continuación encontrará algunas de las más grandes ofertas que han compartido compañías como Avianca, Latam, Wingo y JetSmart.

Contexto: El pueblo boyacense que parece detenido en el tiempo, una joya turística rodeada de lagunas y paisajes imperdibles

Avianca

Con su iniciativa Black Sale, esta aerolínea cuenta con tarifas en vuelos nacionales desde $58.400 y descuentos de hasta el 50%. Para vuelos internacionales hay opciones de $523.000 COP, viajando a destinos como Miami, Boston, Lima, Asunción, Quito, Santiago de Chile, Aruba y Ciudad de Guatemala.

Para viajes dentro de Colombia, algunas de las rutas destacadas son:

  • Bogotá – Medellín
  • Bogotá – Cali
  • Bogotá – Armenia
  • Bogotá - Barranquilla
  • Bogotá - Santa Marta

Los tiquetes podrán utilizarse en temporadas específicas, por lo que se recomienda verificar la cobertura según el tipo de ruta que elija.

JetSmart

La aerolínea de ultrabajo costo que cuenta con la mayor expansión en Suramérica y es reconocida como la Mejor Low Cost de la región en los premios Skytrax 2025, lanzó descuentos con su Black Smart.

La propuesta incluye tarifas desde $49.300 por trayecto en rutas nacionales, con descuentos de hasta el 70 %, y desde $568.600 en vuelos internacionales, con rebajas de hasta el 18%.

Entre las conexiones se encuentran vuelos desde Bogotá a destinos como Medellín, Pereira, San Andrés y Cali. Otras opciones que aplican estos descuentos conectan destinos como:

  • Cartagena – Medellín
  • Cali – Santa Marta
  • Cali – Montería
  • Santa Marta – Cali
  • Pereira – San Andrés
  • San Andrés – Medellín

Las tarifas, en este caso, pueden presentar un cambio dependiendo diversos factores como escalas, destino, clase de equipaje y asientos.

Latam Airlines

Los descuentos que ofrece esta aerolínea también cubren rutas nacionales e internacionales, ofreciendo tarifas económicas en la categoría “Basic”, con precios desde $70.200 para viajar dentro de Colombia y desde $524.110 fuera del país.

En el caso de las rutas nacionales, Latam conecta ciudades como Cartagena, Pasto, Leticia, Riohacha, Medellín, Barranquilla, Yopal, Cali, Montería e Ibagué, con tarifas que varían según la disponibilidad y el número de cupos habilitados por la compañía para esta temporada.

Por otro lado, las rutas internacionales con descuento incluyen destinos como Aruba, Lima, Guayaquil, Curazao, Brasilia y Santiago de Chile.

Contexto: Sitios para visitar en Medellín esta Navidad: tres atractivos imperdibles para incluir en su recorrido

Wingo

Esta aerolínea low-cost anunció entre su plan descuentos precios desde $53.000 en rutas nacionales y desde 103 euros por trayecto en rutas internacionales.

Las ciudades incluidas en Colombia son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, mientras que entre las opciones de destinos internacionales se encuentran: Punta Cana, Ciudad de Panamá, Cancún y La Habana.

Para obtener mayor información sobre estos descuentos se recomienda consultar directamente en la página web de la aerolínea preferida, elegir el destino y validar las condiciones de la oferta para programar su próximo viaje.

